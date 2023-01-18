«Невимовний біль» – Зеленський прокоментував авіакатастрофу у Броварах

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив Службі безпеки у взаємодії з поліцією та іншими уповноваженими органами з’ясувати обставини авіакатастрофи у Броварах Київської області.

«Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків. Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини того, що сталося. На місці трагедії працюють усі служби. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла пам’ять! Світла пам’ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок», – написав Зеленський у фейсбуці.

Точне число жертв трагедії наразі встановлюється, додав Зеленський.

За останніми даними влади, 18 людей загинули (у тому числі троє дітей), 29 зазнали поранень, 15 з них – діти.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. У відомстві запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В Офісі генпрокурора та в МВС заявили, що причини падіння гвинтокрила невідомі, розглядаються різні версії, їх встановлюють слідчі.

На борту гвинтокрила, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».