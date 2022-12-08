У прокуратурі Нідерландів пояснили, чому не вимагатимуть від Росії екстрадиції засуджених у справі MH17

Прокуратура Нідерландів не вимагатиме від Росії екстрадиції засуджених у справі про катастрофу літака рейсу MH17, заявила в коментарі Укрінформу речниця прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк.

«Росія не видає своїх громадян, тому вимагати екстрадиції засуджених не будуть», – пояснила вона.

Проте, за словами речниці, буде докладено всіх зусиль, щоб ці особи відбували покарання.

«Європейська мережа ENFAST для пошуку і захоплення небезпечних міжнародних втікачів займається міжнародною ідентифікацією та розшуком засуджених. Червоне повідомлення Інтерполу, на підставі якого можуть бути затримані засуджені, буде збережено. Прокуратура Нідерландів вважає, що жоден правопорушник не повинен уникнути покарання», – сказала вона.

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Суд у Нідерландах 17 листопада визнав винними у катастрофі літака рейсу MH17 та загибелі 298 людей на його борту громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка. Вони заочно отримали довічні терміни увʼязнення і мають відшкодувати родичам загиблих 16 мільйонів євро.

Окрім того, суд визначив, що літак «Боїнг-777», що виконував рейс MH17, у липні 2014 року був збитий ракетою російського виробництва, випущеною з поля на сході України.

Росія відреагувала на рішення суду, заявивши, що він перебував під «безпрецедентним тиском з боку нідерландських політиків». Згодом речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив жаль, що Росія «не була допущена до розслідування».

Уряд Нідерландів викликав посла Росії через її «огидну» реакцію на вирок щодо MH17.

1 грудня прокуратура Нідерландів заявила, що не подаватиме апеляцію на результати судового процесу у справі про збиття рейсу MH17 у небі над сходом України в 2014 році. Це рішення робить вироки в цій справі остаточними, хоча засуджені залишаються на свободі.