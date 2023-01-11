PS 752: три роки після збиття українського літака в Ірані

Через три роки після збиття рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в небі над Тегераном експерти і родичі загиблих вимагають від Ірану виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань та забезпечення прозорості й справедливості у розгляді справи, а також чекають на притягнення винних до відповідальності.

28 грудня 2022 року Канада, Швеція, Україна та Сполучене Королівство оприлюднили спільну вимогу, аби Іран погодився на арбітражний розгляд спору, пов’язаного зі збиттям літака рейсу PS752.

28 червня 2022 року «Група семи» у спільній заяві наголосила, що Іран має бути притягнутий до відповідальності за збиття літака рейсу PS752.

Чи можливо це? Чого саме вимагають рідні загиблих? Що кажуть фахівці і представники української влади? Про це вони розповіли журналістам Радіо Фарда, іранській службі Радіо Свобода.

Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх:

– У треті роковини жахливої трагедії літака українських авіаліній PS752, підступно збитого іранськими збройними силами у небі над Тегераном, хотілося б наголосити, що воля української сторони та її партнерів з числа країн, громадяни яких також стали жертвами тієї катастрофи, до встановлення правди та справедливості є рішучою та непохитною.

28 грудня 2022 року у спільній заяві Канади, Швеції, України та Сполученого Королівства було оприлюднено вимогу, аби Іран погодився на арбітражний розгляд спору

Так, 28 грудня 2022 року у спільній заяві Канади, Швеції, України та Сполученого Королівства було оприлюднено вимогу, аби Іран погодився на арбітражний розгляд спору, пов’язаного зі збиттям літака рейсу PS752 двома ракетами класу «земля-повітря», запущеними незаконно та навмисно членами підрозділу протиповітряної оборони Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану. Повідомлялось також, що Координаційна група продовжить докладати усіх можливих зусиль для притягнення Ірану до міжнародної відповідальності за його численні порушення міжнародно-правових зобов’язань за кількома договорами. І в цьому контексті не може бути мови про жодні поступки Ірану з боку постраждалих країн, у тому числі тут не може бути місця так званим «договірнякам», які Іран намагався пропонувати окремим державам-учасницям цього процесу, аби чимшвидше зам’яти цю справу з найменшими для себе фінансовими та репутаційними втратами.

Україна разом із вищезазначеними країнами-партнерами рішуче налаштована йти до суду та беззастережно доводити вину іранського режиму за скоєний злочин, аби притягнути усіх винних до всебічної відповідальності з метою відновлення справедливості у цій справі, насамперед перед родинами загиблих. Не можна виключати, що наміри Великобританії, про які повідомляють ЗМІ, щодо визнання КВІР терористичною організацією викликані у тому числі навмисним та свідомим затягуванням Іраном справи з розслідування катастрофи літака МАУ. Як відомо, цей елітний підрозділ ЗС ІРІ у 2019 році був визнаний терористичним з боку США. ЄС та, зокрема, Німеччина серйозно обговорюють можливість ухвалення аналогічного рішення. Водночас Канада запровадила свого часу жорсткі обмеження на контакти із Корпусом, у тому числі шляхом накладання персональних санкцій проти його керівництва. Відтак іранська влада повинна усвідомлювати всю трагічність наслідків, до яких може призвести її неконструктивна позиція щодо справи збитого літака МАУ, а також щодо співучасті в агресії РФ проти України шляхом постачання дронів та іншого смертоносного озброєння.

У контексті другого виклику хотів би нагадати, що у нещодавньому інтерв’ю одному з провідних арабських ЗМІ міністр Дмитро Кулеба зазначив, що постачання Іраном ракет Росії спричинить застосування усього наявного інструментарію тиску на Тегеран. Він також додав, що Росія та Іран, ймовірно, ведуть переговори щодо угоди про постачання певних видів ракет з Ірану до РФ. Ми дуже уважно слідкуємо за цим процесом. Це стане «червоною лінією», яку Ірану краще не переходити, тому що тоді весь інструментарій тиску буде застосований для того, щоб змусити Іран припинити це робити".

Своїми поставками дронів Іран, на жаль, бере участь у терористичній кампанії Росії, спрямованій проти цивільного населення нашої країни, яка була завжди дуже дружньою до іранського народу.

Завдяки аналізу уламків сотень іранських дронів та інформації від розвідувальних джерел, Україна точно знає, що ця зброя була отримана РФ з Ірану. Безумовно, іранська влада продовжує спростовувати неприємні для себе очевидні факти, тому Україна ще у жовтні минулого року запропонувала Генеральному секретарю ООН А. Гуттерішу направити до нашої держави групу експертів для неупередженого розслідування. І це питання пов’язане не лише зі збройною агресією проти України, але й з порушенням офіційним Тегераном резолюції Ради Безпеки ООН №2231. Нажаль, ця група експертів досі не прибула в Україну, у тому числі через маніпуляції та відвертий шантаж з боку Росії щодо цієї міжнародної організації.

Висновки про іранське походження дронів, які використовує Росія, Україна приймала самостійно та після ретельного аналізу усіх фактів. Після перших публічних заяв західних партнерів ще у липні минулого року, що Іран готується передати зброю до РФ, Україна взяла паузу та утрималась від звинувачень. Лише у вересні, коли причетність Ірану стала абсолютно очевидною та доведеною, було ухвалене рішення скасувати акредитацію іранського посла в Києві та скоротити кількість дипломатів в посольстві Ірану.

(Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну – ред.)

На сьогоднішній день українсько-іранські відносини знаходяться у найгіршому стані через позицію Ірану. Подальша доля цих відносин залежить від реальних дій, а не маніпулятивних заяв офіційного Тегерану.

Олексій Данілов, секретар РНБО України:

– По літаку наша думка не мінялася з першого дня, незважаючи на те, що лідери деяких країн вважали інакше. Ви знаєте, ми на наступний день зранку зробили висновок, що це була терористична атака за допомогою ЗРУ російського виробництва Тор М-1, ми все це довели – довели до міжнародної спільноти, що це був терористичний акт, який зроблений свідомо за участю іранських й російських фахівців. Ми свою думку не міняли... І висновки підтверджують те, що ми казали 9 січня 2020 року. Те, що стосується сьогоднішніх подій, передачі Росії – державі-терористу – з боку Ірану ударних БПЛА, які вбивають наш народ, дітей й жінок – це неприпустимі речі. Нам шкода, що Іран до цього часу не може зрозуміти, що цього робити не потрібно. Вони тоді є спільниками в цьому процесі, й це дуже небезпечно не тільки для нас, а й для усього світу.

Гюндуз Мамедов, заступник генерального прокурора України (2019–2021 роки), кандидат юридичних наук:

За три роки, що минули з моменту збиття пасажирського літака рейсу PS 752, до правосуддя ми, на жаль, не наблизилися

– За три роки, що минули з моменту збиття пасажирського літака рейсу PS 752, до правосуддя ми, на жаль, не наблизилися. Навіть незважаючи на те, що імена деяких підозрюваних у причетності до трагедії відомі. Неупередженість іранського слідства досі викликає великі сумніви, тому на нинішньому етапі доцільно використовувати всі можливі майданчики для встановлення справедливості: це і Міжнародний суд ООН, і Міжнародний кримінальний суд, і Міжнародна організація цивільної авіації. До того ж, важливо, щоб Україна, яка регулярно перебуває під обстрілами іранських безпілотників Shahed, брала активну участь в процесі притягнення до відповідальності винних.

Катерина Гапоненко, дружина загиблого пілота Володимира Гапоненка:

Заради пам’яті жертв, що загинули на борту рейсу PS752, вкотре вимагаємо прикласти всі міжнародні зусилля з притягнення Ірану до відповідальності та визнати ракетну атаку пасажирського літака рейсу PS752 авіакомпанії МАУ актом тероризму

– Вимагаємо від Ірану виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань та забезпечення прозорості і справедливості у розгляді справи навмисного знищення українського пасажирського літака рейсу PS752 авіакомпанії МАУ, внаслідок чого загинули 176 невинних цивільних осіб, в тому числі діти. Заради пам’яті жертв, що загинули на борту рейсу PS752, вкотре вимагаємо прикласти всі міжнародні зусилля з притягнення Ірану до відповідальності та визнати ракетну атаку пасажирського літака рейсу PS752 авіакомпанії МАУ актом тероризму.

Враховуючи жахливі події, що відбуваються в нашій країні у зв’язку з військовою агресією РФ, яку підтримує Іран, внаслідок чого Україна зазнала чисельних смертей і поранень серед цивільного населення та значних пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури, внаслідок чисельних атак БПЛА іранського виробництва, закликаємо міжнародну спільноту ввести більш суворі санкції з метою тиску та ізоляції іранського режиму.

(Рейс PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий 8 січня 2020 року на шляху до Києва, загинули всі 176 людей на борту.

Через кілька днів після офіційного заперечення Іран визнав, що підрозділ Корпусу вартових ісламської революції ненавмисно збив літак на тлі загострення напруженості у відносинах зі США через вбивство американським безпілотником високопоставленого генерала корпусу Касема Сулеймані поблизу Багдада.

Більшість жертв були іранцями і канадцями, 11 із них були громадянами України. Родини вимагають прозорості й підзвітності розслідування. Уряд Ірану виділив 150 тисяч доларів на компенсацію родині кожного пасажира, але деякі родини відмовилися від цих грошей.

Минулого року Канада заявила, що не знайшла доказів умисного збиття лайнера. Канадський суд присудив сім’ям шести загиблих 84 мільйони доларів компенсації.)