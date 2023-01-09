США заявляють, що Іран може «сприяти» воєнним злочинам в Україні

Продаж Іраном безпілотників Росії для використання їх у війні проти України означає, що ця країна може «сприяти широкомасштабним воєнним злочинам». Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час спілкування з журналістами, які супроводжували президента Джо Байдена під час поїздки до Мексики, повідомляє AP.



Хоча це не вказувало на зміну політики, звинувачення є однією з найгостріших заяв США проти Ірану відтоді, як він почав надавати зброю Росії для підтримки її майже річного повномасштабного вторгнення в Україну.

Тегеран наразі не реагував на цю заяву Саллівана.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

Через це і Євросоюз, і США запровадили санкції проти Ірану.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.