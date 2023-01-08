Росія хоче почати виробництво дронів-камікадзе в Тольятті – Данілов

Російська влада має намір почати виробництво іранських дронів-камікадзе, зокрема, у Тольятті, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Ми знаємо місце, одне із них називається Тольятті, де вони (Росія – ред.) збираються це все робити (виробляти дрони –​ ред.). Є й інші міста. Наша розвідка у багатьох питаннях працює просто бездоганно, і ми розуміємо заздалегідь, які кроки вони можуть відпрацьовувати», – зауважив Данілов.

За його словами, багато компаній відмовляються постачати деталі для цих безпілотників, тому невідомо, як російські спеціалісти замінюватимуть комплектуючі.

«З чого вони будуть складати свої дрони – це велике питання», – сказав секретар РНБО.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.