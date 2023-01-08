Третя річниця. Україна вшановує пам’ять жертв авіакатастрофи літака МАУ в Ірані

Україна вшановує пам’ять жертв авіакатастрофи українського літака в Ірані. повідомляє у твіттері Міністерство закордонних справ України.

«Україна залишається відданою прагненню домогтися правди, справедливості та відповідальності за збитий Іраном рейс PS752. У третю річницю цієї трагедії ми вшановуємо пам’ять жертв і знову висловлюємо глибокі співчуття їхнім родинам. Справедливість восторжествує», – йдеться у повідомленні.

Рейс PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий 8 січня 2020 року на шляху до Києва, загинули всі 176 людей на борту. Через кілька днів після офіційного заперечення Іран визнав, що підрозділ Корпусу вартових ісламської революції ненавмисно збив літак на тлі загострення напруженості у відносинах зі США через вбивство американським безпілотником високопоставленого генерала корпусу Касема Сулеймані поблизу Багдада.

Більшість жертв були іранцями і канадцями, 11 із них були громадянами України. Родини вимагають прозорості й підзвітності розслідування. Уряд Ірану виділив 150 тисяч доларів на компенсацію родині кожного пасажира, але деякі родини відмовилися від цих грошей.

У 2021 році Канада заявила, що не знайшла доказів умисного збиття лайнера. Канадський суд присудив сім’ям шести загиблих 84 мільйони доларів компенсації.

28 червня 2022 року «Група семи» промислово розвинутих країн (G7) наприкінці свого триденного саміту на півдні Німеччини у спільній заяві наголосила, що Іран має бути притягнутий до відповідальності за збиття літака рейсу PS752.