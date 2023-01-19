Виписав собі премію на 10 млн дол: ексголові «Нафтогазу» інкримінують зловживання службовим становищем

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про оголошення підозри колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» у справі про зловживання службовим становищем. Пресслужба САП не вказує імені посадовця, але оскільки повідомляє про події 2018 року, то це означає, що йдеться про Андрія Коболєва – саме він був на чолі «Нафтогазу України» у цей період.

«У 2018 році голова правління, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проектів працівникам НАК «Нафтогаз України», включаючи членів правління. Пізніше посадовець підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів США», – йдеться у повідомленні.

У САП розповіли, що протягом 2018 року голові правління «Нафтогазу України» було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 250 410 грн.

«Протягом 2018-2021 років службові особи НАК «Нафтогаз України» не сприяли розслідуванню, ховаючи від слідства документи та матеріали компанії, необхідні для встановлення обставин вчинення злочину. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна», – зазначили у САП.

Сам Коболєв наразі не коментував ці повідомлення.

Уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України» у квітні 2021 року. Торік були повідомлення про обшуки у нього вдома. За попередніми даними, йшлося про справу щодо виведення значних обсягів газу з державної власності.