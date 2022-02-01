Обшуки в екскерівництва «Нафтогазу»: ДБР розслідує «незаконне відчуження» газу на 2,2 мільярда грн

Державне бюро розслідувань повідомило причину обшуку в колишнього голови правління «Нафтогазу України» Андрія Коболєва.

«Слідчі (розшукові) дії проводяться в межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 мільярда гривень», – йдеться в повідомленні відомства в Телеграмі.

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За заявою Бюро, обшуки проводяться в «колишнього керівництва» компанії «Нафтогаз України», в офісі акціонерного товариства «Укртрансгаз» та в керівників неназваних приватних компаній.

Раніше в ДБР підтвердили обшуки в колишнього голови правління «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, але не повідомили причини. Коболєв публічно не коментував повідомлення про обшуки та розслідування.