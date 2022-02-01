ДБР проводить обшуки в ексголови «Нафтогазу» Коболєва

Державне бюро розслідувань здійснює обшуки в колишнього голови правління національної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва. Інформацію про це в пресслужбі відомства підтвердили Радіо Свобода.

Деталей щодо причини обшуків представниця ДБР не повідомила, зазначивши, що Бюро оприлюднить деталі згодом. За її даними, обшуки наразі тривають.

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Андрій Коболєв очолював національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» з березня 2014 по квітень 2021 року.

28 квітня Кабінет міністрів України звільнив Коболєва і призначив замість цього Юрія Вітренка, на момент призначення виконувача обов’язків міністра енергетики, який до липня 2020 року був виконавчим директором «Нафтогазу».

Для цього Кабмін оминув вимоги статуту НАК «Нафтогаз Україна».

Як повідомляла тоді пресслужба компанії, Коболєв має намір оскаржити рішення уряду. Сам Коболєв заявив, що це рішення «ставить хрест на реформі корпоративного управління».