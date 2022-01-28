НАБУ заявляє, що викрило на хабарі чинного народного депутата

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що 28 січня викрило чинного народного депутата на отриманні хабаря.

«Щойно НАБУ, САП та ОГП викрили чинного народного депутата України на «гарячому», під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень», – йдеться в заяві НАБУ у фейсбуці.

За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Імені народного депутата чи того, з якої він фракції, в бюро не повідомили і пообіцяли надати деталі згодом.

За даними українських ЗМІ, йдеться про народного депутата фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних. Депутат і фракція ситуацію наразі не коментували.