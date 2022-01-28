ДБР проводить обшуки в одного з народних депутатів через підробку докуметів

Державне бюро розслідувань 28 січня повідомило, що обшукує місце проживання чинного народного депутата.

Як пояснюють у відомстві, обшуки пов’язані з адміністративним протоколом Національного агентства з питань запобігання корупції за статтею про «порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності». Це пов’язане з його входженням до складу виконавчого органу «одного із товариств».

«Під час судового розгляду у Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд», – заявляють у Бюро.

Відтак справу кваліфікують за статтями Кримінального кодексу про:

підроблення документів

службове підроблення

введення в оману суду

У ДБР не називають імені депутата. Водночас голова міжфракційного об’єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков заявив, що йдеться про члена його об’єднання Олега Воронька.

«Сьогодні до нашого колеги з МФО «Розумна політика» Олега Воронька приїхали працівники ДБР. Їхні звинувачення на його адресу – притягнуті за вуха», – заявив Разумков, додавши, що їде до Воронька.

Олег Воронько є депутатом від фракції «Слуга народу» за округом №103. Водночас у пресслужбі фракції на запит Радіо Свобода не уточнили, чи йдеться саме про нього.