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У Раді зареєстрували законопроєкт про особливий статус депутатів – засновників Незалежності

«У разі ухвалення закону, народні депутати, які були на передовій становлення державної незалежності, отримають особливий статус»

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт «Про статус народного депутата — засновника державної незалежності України», повідомила пресслужба українського парламенту.

«У разі ухвалення закону, народні депутати, які були на передовій становлення державної незалежності, отримають особливий статус. Ця практика поширена в багатьох країнах світу. Десь їх називають «батьками-засновниками», десь «підписантами». А в Україні пропоную таким народним депутатам присвоїти особливий статус «Засновника державної незалежності України», – заявив Стефанчук.

За його словами, найважливішою подією 2021 року було святкування 30-ї річниці відновлення Незалежності України. «За кожною Великою Подією стоять Великі Люди. Цінуймо тих, хто подарував нам незалежність», – сказав спікер.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, документ зареєстрований 31 грудня.

У серпні колишній парламентарій, дисидент і голова Київського товариства політв’язнів та репресованих Олесь Шевченко повідомив, що депутати першого скликання, які проголосували за незалежність України, а також в’язні радянського режиму, які виборювали її, не взяли участі в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. За його словами, цього року така ситуація трапилась вперше, адже минулі роки ці люди були запрошені на прийняття.

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