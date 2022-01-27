Директор ДБР їздить на спеціалізованому елітному позашляховику на номерах прикриття, купленому за держкошт

Переможець конкурсу на посаду директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов пересувається на елітному позашляховику Toyota Land Cruiser на номерах прикриття, обладнаному спецсигналами, сиреною і гучномовцем. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) «Обраний».

Це найдорожче авто на балансі ДБР, яке вартувало державному бюджету 1 мільйон 800 тисяч гривень – його закупівля обґрунтовувалася потребою у «спеціалізованому оперативному» транспорті для цілей правоохоронного органу, йдеться в розслідуванні.

Правила дорожнього руху передбачають преференції на дорозі для такого транспорту. При цьому Сухачов використовує спеціалізований Toyota Land Cruiser на номерах прикриття для поїздок на роботу, а також у приватних справах, зокрема, саме на ньому він ще у статусі виконувача обов'язків приїжджав у Офіс президента для участі у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідувань, повідомляють «Схеми».

Знімальна група помітила, як 8 грудня близько 23:00 Олексій Сухачов сів у Toyota Land Cruiser 200.

У цей день комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань після етапу презентацій учасників затвердила рейтинговий список кандидатів.

До нього увійшли троє фіналістів, серед яких сам Сухачов і двоє його підлеглих – чинних співробітників ДБР.

Номери цієї машини, як з’ясували «Схеми», відсутні у базі Нацполіції.

Журналісти виявили, що така ж модель авто була придбана ДБР у 2020 році.

Тендер оголосили у жовтні – наступного місяця після того, як Олексій Сухачов став виконувачем обов'язків директора Державного бюро розслідувань. Авто обійшлося державному бюджету у 1,8 мільйона гривень.

Мета закупівлі, відповідно до платіжного документу: «оплата за автомобілі спеціалізовані оперативні». Автомобіль обладнаний сиреною, гучномовцем і спецсигналами – маячками.

Кілька інформованих джерел «Схем» у його оточенні, зокрема, у правоохоронному органі, підтвердили, що Сухачов вже тривалий час користується цією автівкою.

Правила дорожнього руху передбачають преференції для таких спеціалізованих автомобілів, обладнаних спеціальними сигналами. Зокрема, якщо сигнали увімкнені – автомобіль не можна обганяти, його треба пропускати на дорозі. Також водії таких оперативних транспортних засобів, «виконуючи невідкладне службове завдання», можуть відступати від частини вимог Правил дорожнього руху. Окрім того, використання номерів прикриття дає можливість уникати автоматичних штрафів за порушення правил дорожнього руху, йдеться в розслідуванні.

Спершу Олексій Сухачов відмовився відповідати на запитання журналістів щодо цього позашляховика: «Я на це питання не буду відповідати… Я вже завершив свій робочий день».

«Якщо це саме те службове авто такої ж моделі, закуплене за держкошт для оперативних цілей під час розслідувань ДБР – то чи не є це нецільовим використанням державного майна у розумінні закону? Невже перевезення посадовця Олексія Сухачова від Офісу президента – в його приватній подорожі – це і є виконанням оперативних завдань з боку правоохоронного органу?» – йдеться в розслідуванні.

Згодом Сухачов підтвердив «Схемам», що авто належить ДБР, але на уточнення щодо використання автомобіля, призначеного для оперативних задач, зазначив: «Це спеціальний автомобіль, який використовується, в тому числі, мною та іншими працівниками ДБР».

Пізніше у ДБР додали, що для директора Бюро не існує поняття «позаробочий час»: «Директор Державного бюро розслідувань виконує свої обов’язки постійно, при цьому поняття позаробочого часу для осіб начальницького складу не може бути застосовано».

Також журналісти звернули увагу, що згадана Toyota Land Cruiser – найдорожче авто, придбане для ДБР у часи, коли Сухачов був виконувачем обов’язків директора. В Україні рішенням уряду діє режим економії, яким, зокрема, введені граничні норми вартості авто для високопосадовців. На момент купівлі цієї Toyota Land Cruiser, його ціна у півтора рази перевищувала дозволену урядом максимальну вартість автомобіля для, наприклад, міністра або генпрокурора (встановлену на рівні 1 мільйон 200 тисяч гривень).

31 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Сухачова повноцінним очільником Державного бюро розслідувань. До того Сухачов був виконувачем обов’язків директора ДБР. Він обіймав цю посаду з вересня 2020 року.

Перед виходом указу його кандидатуру з-поміж трьох фіналістів обрала конкурсна комісія і рекомендувала президенту для затвердження.

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