Зеленський призначив Сухачова головою ДБР

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Сухачова очільником Державного бюро розслідувань.

Відповідний указ з’явився на сайті президента 31 грудня.

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«Призначити Сухачова Олексія Олександровича Директором Державного бюро розслідувань строком на п’ять років», – йдеться в ньому.

Досі Сухачов був виконувачем обов’язків очільника ДБР. Він обіймав цю посаду з вересня 2020 року.