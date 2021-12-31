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Зеленський призначив Сухачова головою ДБР

Досі Сухачов був виконувачем обов’язків очільника ДБР

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Сухачова очільником Державного бюро розслідувань.

Відповідний указ з’явився на сайті президента 31 грудня.

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«Призначити Сухачова Олексія Олександровича Директором Державного бюро розслідувань строком на п’ять років», – йдеться в ньому.

Досі Сухачов був виконувачем обов’язків очільника ДБР. Він обіймав цю посаду з вересня 2020 року.

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