У Генічеську загострення газового питання. Чого вимагають жителі?

Чому мешканці Генічеська Херсонської області вимагають створення власного підприємства для обслуговування газових мереж? Якою є ситуація із забезпеченням газом міста? Чи підключатимуть Генічеськ до єдиної газотранспортної системи України? Ці питання обговорювали у програмі «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

У Генічеську місцеві жителі закликають створити комунальне підприємство для обслуговування власних газових мереж. Для цього в місті провели збір підписів під колективним зверненням до депутатів Генічеської міської ради та голови громади стосовно газопостачання. Мешканці хочуть, щоб комунальне підприємство взяло на баланс газові труби. Їх свого часу прокладали за кошти населення і вони належать громаді, стверджують активісти.

У зверненні ініціативної групи до місцевої влади зазначені такі вимоги:

Скликати комісію зі створення комунального підприємства. На період до створення комунального підприємства доручити комісії провести інвентаризацію та експертно-грошову оцінку цих мереж, для визначення розміру та оцінити реальну вартість газопроводів на території громади й правильно їх оформити на своєму балансі.

На період до створення комунального підприємства активісти пропонують звернутися до АТ «Херсонгаз» задля отримання грошової компенсації за час фактичного користування комунальним майном громади, а також оренди землі, що була відведена під користування для обслуговування газових мереж.

Провести експертизу якості газу, що отримують абоненти Генічеської громади.

Після експертизи звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з вимогою зробити перерахунок тарифу на послуги розподілу природного газу з урахуванням того, що Стрілкове газове родовище не входить до єдиної газотранспортної системи України та розташоване на території громади.

«Газ із водою»

Громадська активістка з Генічеська Ксенія Юрченко в ефірі програми зазначила, що «питання створення комунального підприємства стоїть дуже гостро». Вона стверджує, що місцева громада незадоволена тарифами, які регулярно зростають.

«Ціни постійно піднімають, люди вклали гроші, але ніхто про це не каже. Користуються нашими трубами та «деруть три шкури», – каже активістка.

Якщо газ йтиме напряму, населення не буде переплачувати

На її думку, створення комунального підприємства дозволить платити менше за газ: «Якщо газ йтиме напряму, населення не буде переплачувати. Питання про транспортування газу може вирішуватися на рівні громади. Ми виступаємо за створення підприємства та переведення обладнання на баланс громади».

Мета ініціативної групи, за словами активістки, – «підштовхнути депутатів активно займатися цим питанням». Юрченко також нарікає на якість газу: «У нас газ неякісний, він із водою. Ми хочемо експертизи цього газу. При сильних морозах він замерзає».

Кореспондент «Новин Приазов’я» з Генічеська зазначає, що останні роки ситуація з газопостачанням стабілізувалася. Були невеликі поломки, проте вони швидко вирішувалися. Він також нарікає на наявність води в газі. «Залишається проблема води в газі, тому коли у багатоповерхівку постачається газ, труби замерзають і газ не доходить до останніх поверхів. Але на даний час такої проблеми немає. Ситуація стабільна», – повідомив кореспондент.

Проблему заводнення газу пояснила голова ДАТ «Чорноморнафтогаз» Світлана Нєжнова: «На родовищі осушка працює і газ сушить. Калорійність газу навіть на кілька відсотків краща від того нормативного показника, який повинен бути. Інформацію по аналізу газу можна подивитися у відкритому доступі. Але коли цей газ пройшов через ті 16 кілометрів застарілої труби, яка набирає воду з лиману, то на цій дільниці він набирається води. Тому скарги про те, що доходить він не зовсім якісний, вони правильні. Але це пов’язано з тим, як він був транспортований».

Позиція місцевої влади

Раніше Генічеський міський голова Олександр Тулупов розповідав про плани створити комунальне підприємство. В міськраді планували вивчити питання, у кого на балансі перебувають газові мережі, та чи можливо їх взяти на баланс громади. Також планували актуалізувати питання ренти за видобуток газу, що має надходити у бюджет громади.

Тулупов в ефірі програми сказав, що чув про вимоги громадських активістів зі ЗМІ, але до нього особисто люди не зверталися, стверджує голова.

«Я з 2015 року мер міста, вивчав це питання, там дуже складна ситуація. Тоді об’єднаної громади не було, зараз є. Можливо, потрібно займатися цим питанням, але ж опрацювання попередніх моментів – це отримання ліцензій на обслуговування мережі, це кількість людей, з якими можна підписати договір про обслуговування та постачання газу», – зазначив Тулупов.

Повинно бути десь 50 тисяч людей, з якими потрібно заключити договори. У нас такої кількості абонентів немає

За його словами, у громаді не вистачає людей до необхідного мінімуму, без якого складно отримати ліцензію. «Повинно бути десь 50 тисяч людей, з якими потрібно заключити договори. У нас такої кількості абонентів немає», – зазначив він.

Минулого року депутати Генічеської міської ради надали згоду акціонерному товариству «Херсонгаз» на прокладання газопроводу високого тиску другої категорії на землях комунальної власності.

За словами міського голови Генічеська, на території громади був газопровід довжиною 16 кілометрів, який належав приватній особі, який на той час використовувався, але він був у незадовільному стані. За словами Тулупова, «Херсонгаз» почав будівництво в обхід цієї 16-кілометрової труби. На це держава виділила приблизно 23 мільйони гривень.

Запаси газу на пів століття

Представники підприємства «Херсонгаз» відмовилися прийняти участь у програмі «Новини Приазов’я», щоб прокоментувати претензії активістів. А от у «Чорноморнафтогазі» запевняють, що вирішити газове питання Генічеська можна і без створення окремого комунального підприємства.

Директорка «Чорноморнафтогазу» Світлана Нєжнова повідомила в ефірі, що з 2017 року «не було форс-мажорних ситуацій із забезпеченням газом жителів Генічеська». За її словами, підприємство видобуває рівно стільки газу на Стрілковому родовищі, скільки потребує населення.

«Минулого року це було 8,4 мільйона кубічних метрів. Я також поцікавилася, скільки сплачує населення. Дійсно, 7,96 за кубічний метр. За транспортування від 120 до 160 гривень на місяць», – розповіла Нєжнова.

Вона також зазначила, що запасів Стрілкового газового родовища, з якого забезпечують Генічеськ та Генічеський район, вистачить більше ніж на 50 років.

«Уточнений проєкт розробки Стрілкового газового родовища містить буріння ще трьох свердловин, але це коштовна річ. Свердловина, яку пробурили у 2020 році, коштувала 60 мільйонів гривень. Але саме ця свердловина допомогла пройти достойно минулий опалювальний сезон, рятувала від минулорічних аномальних холодів. Зараз Генічеський район споживає на добу 45–50 тисяч кубометрів, тоді це сягало цифри 75», – додала Нєжнова.

Вона наголошує на унікальності Генічеська та його газової ситуації, й бачить рішення газової проблеми в індивідуальному підході у регулюванні законодавства.

«Може, будуть депутати, які внесуть зміни саме для цієї території. Ці господарські питання треба спокійно в робочому порядку вирішувати у владних кабінетах за участі відповідних фахівців, а також робити відповідні економічні обґрунтування», – зазначила Світлана Нєжнова.



У «Чорноморнафтогазі» запропонували жителям Генічеська обговорити та вирішити питання, які їх бентежать за круглим столом.

Генічеськ – райцентр Херсонської області. Він розташований на західному узбережжі Азовського моря біля адміністративного кордону з окупованим Росією Кримом. У місті живуть близько 26 тисяч жителів. Компанія «Нафтогаз України» неодноразово зазначала, що від початку окупації Криму Генічеськ забезпечується газом винятково з родовища Стрілкове, що розташоване у Херсонській області біля Арабатської стрілки.

До захоплення Криму Росією зимовий дефіцит покривався із кримського Глібовского підземного газосховища, куди влітку закачували надлишки газу, видобуті зі Стрілкового родовища.

Влітку 2020 року «Нафтогаз» відновив буріння на Стрілковому родовищі. За словами на той час голови компанії Андрія Коболєва, видобутий газ призначається для безперебійного забезпечення газом Генічеська та Генічеського району, які не з’єднані з магістральною ГТС.

Майно «Чорноморнафтогазу» 2014 року бурові установки, флот та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» були захоплені під час анексії Криму Росією. Після цього НАК «Нафтогаз України» втратила контроль над цим кримським підприємством. Пізніше ДАТ «Чорноморнафтогаз» було відтворене на материковій частині України. Раніше в ефірі радіо «Крим» російський глава Криму Сергій Аксенов (Аксьонов) сказав, що розглядає можливість відправки захоплених під час анексії Криму бурових установок підприємства «Чорноморнафтогаз» до Сирії. 17 жовтня 2016 року НАК «Нафтогаз України» та шість її дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Росії з вимогою відшкодувати збитки, завдані захопленням активів групи в Криму. «Нафтогаз» ініціював провадження відповідно до угоди між Кабміном України та урядом Росії про сприяння, здійснення та взаємний захист інвестицій. У вересні 2017 року головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко оцінив суму поданого до суду позову більше ніж у $5 млрд, а з відсотками ‒ близько $7 млрд.