Море немов желе. Чи врятують турсезон-2022 на Азові?

Чому в Азовському морі щоліта – нашестя медуз? Чи можуть учені та місцеві чиновники вирішити цю проблему? Як медузи можуть вплинути на туристичний сезон 2022 року? Відповіді на ці та інші запитання шукали «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

Кирилівська селищна рада 12 січня повідомила про засідання тимчасової контрольної комісії Запорізької обласної ради з вирішення проблемних питань на Азовському узбережжі.

У рекомендаціях, за підсумками засідання, вирішено опрацювати питання щодо очікуваного ефекту опріснення Азовського моря від розчистки русел річок Приазов’я.

Зробити розрахунок техніко-економічного обґрунтування розчистки чотирьох річок Приазов’я Запорізької області.

Надати роз’яснення щодо можливості скидання прісної води із каналів Каховського водосховища у Молочний лиман.

Зазначили необхідність ліквідації незаконних забудівель русел річок, що впадають в Азовське море.

Причина нашестя медуз

У повідомленні на сайті Кирилівської селищної ради сказано, що, за словами вчених-екологів, основною причиною збільшення медуз в Азовському морі є поступове збільшення солоності морської води внаслідок «зменшення виносу прісної води малими річками Запорізької області».

Це в ефірі програми «Новини Приазов’я» підтвердив виконувач обов'язків директора департаменту охорони довкілля Запорізької ОДА Сергій Карпій.

Основна причина цього явища – це солоність Азовського моря. Вона ідеальна для розповсюдження медуз

«Наразі основна причина цього явища – це солоність Азовського моря. Вона ідеальна для розповсюдження медуз. Також відсутні природні хижаки, які могли б скоротити чисельність цього виду. Розуміємо, що причина тут – не діяльність людини, а природні явища – зменшення кількості опадів», – сказав Карпій.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов називає ситуацію не просто проблемно, а скоріше «критичною»: «Я би застосував слово критична ситуація. Це не просто проблема, це катастрофа вже не перший рік».



Кандидат біологічних наук Петро Кулик, який живе в Приморську, прокоментував раніше виданню «Заборона», що негативні зміни клімату та різні дії людини – наприклад, скидання відходів у річки – призвели до того, що річки почали міліти й пересихати. Відповідно, каже, приплив прісної води в море впав, і це порушило весь природний механізм. За його даними, раніше солоність азовської води була низькою – близько 10–12 проміле. Зараз ця цифра зросла до 14. Море стало солонішим, риби втратили можливість безперешкодно заходити на нерест, визначив учений.

Солоність Азовського моря і, відповідно, кількість медуз залежить від гідрологічного режиму Дону та Кубані, пояснив «Укрінформу» декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету, доктор географічних наук, професор Ігор Пилипенко.

Рівень солоності пов'язаний з багаторічним зменшенням річкового стоку річок Дону та Кубані

«Таке відбувалося в 70-і, у 80-і роки минулого століття і знову відбувається зараз. Збільшується солоність моря – покращуються умови для розвитку медуз. А рівень солоності пов'язаний з багаторічним зменшенням річкового стоку річок Дону та Кубані», – розповів Пилипенко.

За його словами, специфіка Азовського моря в тому, що, по суті, – це взагалі лиман Дону і Кубані. Відповідно, усе залежить від гідрологічного режиму цих річок. Як зазначив вчений, «саме тому усі механізми вирішення проблеми – на території Росії, де формується основна маса прісної води, яка створює режим води Азовського моря».

«Жалять» туризм та економіку»

Керівники територіальних громад, що розташовані на узбережжі Азовського моря, під час засідання тимчасової контрольної обласної комісії Запорізької обласної ради зазначили, що збільшення кількості медуз та комах стали причиною зменшення кількості відпочивальників, а це в свою чергу вплинуло на надходження до місцевих бюджетів тих рад, що розташовані на узбережжі.

Влітку минулого року Азовське море медузи заполонили настільки, що, наприклад, з пляжу в селі Урзуф на Донеччині їх вивозили трактором. А в Бердянську та Кирилівці Запорізької області проти медуз використовували бар'єрні мережі.

Були дні, коли медуз було дуже багато, і відпочивальники не могли скористатися морем, а басейни є не всюди

«Однозначно медузи мають серйозний вплив на курортний сезон. Були дні, коли медуз було дуже багато, і відпочивальники не могли скористатися морем, а басейни є не всюди», – розповів під час програми керівник Асоціації гостинності Кирилівки Сергій Мерцалов.



Він зазначає, що ситуація суттєво погіршується саме останні два-три роки. Цю думку підтримує і колишній сільський голова села Щасливциве (Генічеський район) Віктор Плохушко.



«Останні три роки ситуація суттєво погіршується, бо ці медузи вносять свої коригування не тільки для людей, які приїжджають на відпочинок, а й для розвитку бізнесу і регіону. Три-чотири року тому піком сезону на Арабатській стрілці була друга половина липня та перша половина серпня. Медуза масово з’являється у нас якраз із другої половини липня і мінімум до середини серпня», – каже він.



За словами Плохушка, вода Азовського моря насичена речовинами, які виділяють медузи, тому вона подразнює шкіру. Як каже колишній селищний голова, деякі люди отримують опіки та звертаються за медичною допомогою.

Медуза є великим якорем для розвитку регіону

«Курорт перебудовується, але медуза є великим якорем для розвитку регіону», – наполягає Плохушко.

Він занепокоєний можливими наслідками: «Уявіть собі, якщо через медуз цей курорт занепаде. Це буде депресивний регіон. Він і так частково депресивний у геополітичному плані, а тут ще ці медузи! Складно перебільшити важкість цієї ситуації».



«Це дуже сильно вдарило по туристичному бізнесу узбережжя. Буває таке, що приїжджають туристи, відпочивають декілька днів і розуміють, що це просто неможливо і, в тому числі, їдуть додому. Бо кажуть, що не можуть тут перебувати: і комахи, і медузи, і все погано», – додав заступник голови Бердянської районної ради Віктор Додукалов.

«Найближчі рік-два ситуація суттєво не зміниться»

Виконувач обов'язків директора департаменту охорони довкілля Запорізької ОДА Сергій Карпій сказав «Новинам Приазов’я» про наявність розрахунків щодо розробки проєктно-кошторисної документації для підтримання сприятливого гідрологічного режиму русел річок. Карпій підкреслив, що це дуже капіталоємні проєкти, «тому ані обласний бюджет, ані будь-який місцевий не можуть профінансувати у повному обсязі ці проєкти».

«Розробка техніко-економічного обґрунтування тільки на річку Молочну (коштуватиме – ред.) десь до трьох мільйонів гривень. Якщо порівняти із Запоріжжям, то це від трьох мільйонів гривень за кілометр», – наводить приклад Карпій.

Він певен, що «найближчі рік-два ситуація суттєво не зміниться». Тому, вважає чиновник, «по-перше, треба розвивати курортний сектор як такий. По-друге, що нам під силу, це ліквідувати зарегульованість та максимально очистити русла малих річок».

Місцеві підприємці знайшли тимчасове локальне рішення – встановлювати огороджувальні сітки в морі. Керівник Асоціації гостинності Кирилівки Сергій Мерцалов каже, що такий досвід вони перейняли за кордоном і він для них є позитивним.

«Минулого року ми тестово встановили такі сітки, огородили близько 150 метрів пляжу, це нам допомогло», – сказав він.

Однак, за словами Мерцалова, проблему це не вирішує. Такої ж думки дотримується Віктор Дудукалов з Бердянська.

Більшість пляжів є публічними, громадськими. Огороджувати їх – великі витрати коштів

«Сітки, може, і рятують. Я особисто перебував у таких місцях, де встановлені сітки. Це локально може вирішити питання. Але більшість пляжів є публічними, громадськими. Огороджувати їх – великі витрати коштів. Практика показала, що не завжди вони допомагають. Бо медуз розриває об ці сітки, і вода перетворюється на такий компот із медуз. Жалить вже сама по собі вода. Рештки медуз благополучно плавають, де їм заманеться», – пояснив депутат.

Ще один локальний вихід із ситуації – встановлення басейнів на територіях комплексів для відпочинку. За словами Віктора Дудукалова, в Бердянську за останні роки їх кількість значно зросла. Таким чином туристичний сервіс намагається трохи переорієнтуватися.

Депутат наполягає, що проблему нашестя медуз треба вирішувати на обласному та державному рівнях: «По-перше, влада локально не зможе це вирішити, бо немає одного органу, який дотичний до цієї проблеми. Це стосується не одного міста, не одного району і не однієї області. І Донецька, і Запорізька, і Херсонська – це Приазов’я. Повинен бути комплексний підхід субрегіонального рівня».