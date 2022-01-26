Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

#ВУКРАЇНІ

Зневоднений край (відео)

Зневоднений край (відео)
Embed
Зневоднений край (відео)

No media source currently available

0:00 0:24:57 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Жителі селища Єланець запевняють – у них найдорожча вода в усій Україні, кубометр коштує майже 175 гривень. Чиновники ж, навпаки, кажуть, що вода тут найдешевша. Формально вода – є, але насправді її – немає.

Дивитись коментарі

Центрального водопостачання тут немає уже майже 20 років. Чиновники порахували, що воно нерентабельне. Труби вирізали – вода закінчилася.
Люди чекають снігу чи дощу, як манни небесної. Для води, яку доставляють до Єланця тільки водовозами, тут є спеціальні резервуари.
Басини – місцевий винахід, вони скрізь – на тротуарах та навіть клумби. У цих бетонних конструкціях кожна сім'я зберігає власну воду. Часто черга на отримання води–на кілька днів, а то і тижнів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG