Центрального водопостачання тут немає уже майже 20 років. Чиновники порахували, що воно нерентабельне. Труби вирізали – вода закінчилася.Люди чекають снігу чи дощу, як манни небесної. Для води, яку доставляють до Єланця тільки водовозами, тут є спеціальні резервуари.Басини – місцевий винахід, вони скрізь – на тротуарах та навіть клумби. У цих бетонних конструкціях кожна сім'я зберігає власну воду. Часто черга на отримання води–на кілька днів, а то і тижнів.