Стрілкове родовище зможе забезпечувати Генічеськ газом ще 50 років – «Чорноморнафтогаз»

Запасів Стрілкового газового родовища вистачить для забезпечення Генічеська ще на пів століття, стверджує голова ДАТ «Чорноморнафтогаз» Світлана Нєжнова.

«Орієнтовно вистачить (газу – ред.) на 50 років. Уточнений проєкт розробки Стрілкового газового родовища, який існує наразі, погоджений Держгеонадрами, містить буріння ще трьох свердловин. Але це коштовна річ. Бо свердловину, яку пробурили в 2020 році, коштувала 60 млн грн. Але саме ця свердловина допомогла пройти достойно минулий опалювальний сезон. Як ви пам’ятаєте, були аномальні холоди, коли замерзло Азовське море», – розповіла Нєжнова в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

За її даними, Генічеськ та Генічеський район споживають зараз 45-50 тисяч кубометрів газу на добу.

Генічеськ – райцентр Херсонської області. Він розташований на західному узбережжі Азовського моря біля адміністративного кордону з анексованим Росією Кримом. У місті живуть близько 26 тисяч жителів.

Компанія «Нафтогаз України» неодноразово зазначала, що від початку анексії Криму Генічеськ забезпечується газом винятково з родовища Стрілкове, що розташоване у Херсонській області біля Арабатської стрілки.

До захоплення Криму Росією зимовий дефіцит покривався із кримського Глібовского підземного газосховища, куди влітку закачували надлишки газу, видобуті зі Стрілкового родовища.

Влітку 2020 року «Нафтогаз» відновив буріння на Стрілковому родовищі. За словами на той час голови компанії Андрія Коболєва, видобутий газ призначається для безперебійного забезпечення газом Генічеська та Геніческого району, які не з’єднані з магістральною ГТС.