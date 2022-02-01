Ексголова «Нафтогазу» Коболєв прокоментував обшуки і розслідування ДБР

Колишній голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв прокоментував обшук Державного бюро розслідувань у себе вдома. За повідомленням на його Фейсбук-сторінці, він був не вдома і повернувся, коли отримав повідомлення про приїзд правоохоронців.

«З нашого боку у слідчих було повне сприяння в проведенні слідчих дій, включно з добровільним наданням мобільних телефонів для перегляду», – заявив колишній посадовець.

Він уточнив, що йдеться про мирову угоду з компаніями, які пов’язує з бізнесменом Костянтином Жеваго. Пресслужба самого Жеваго в коментарі «Європейській правді» заперечувала контроль над цими фірмами.

За словами Коболєва, ця справа тягнеться давно, «як і велика кількість інших справ, які відкривалися та продовжують відкриватися або з метою банального залякування, або публічної дискредитації команди «Нафтогазу» 2014-2021».

«Відмічу основне – в процесі врегулювання проблеми, яка виникла більше 20 років тому, команди «Нафтогазу» та «Укртрасгазу» керувались інтересами цих компаній та змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько 2 мільярдів гривень (в тому числі повернути більше 200 мільйонів гривень вже списаних коштів), що значно перевищувало ринкову вартість самого спірного газу в період врегулювання», – заявляє Коболєв.

Він додав, що живе й планує надалі жити в Україні.

Раніше ДБР заявило про обшуки в колишнього керівництва «Нафтогазу України», а також приміщенні «Укртрансгазу» та кількох приватних компаній у справі про виведення понад 305 мільйонів кубічних метрів газу з державної власності в 2020 році.