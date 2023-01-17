Арестович написав заяву про звільнення з посади радника Офісу президента

Позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що написав заяву про звільнення.

«Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, отже, – у відставку», – зазначив Арестович на сторінці у фейсбуці.

Під коментарями користувачів щодо рішення Арестович також написав: «Минулого разу, коли я пішов, через півтора місяці почалася війна. Подивимося, що буде цього разу».

Реакції з Офісу президента з цього приводу наразі немає.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ. Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок, загинули понад 40 людей.

Того ж дня радник ОПУ Олексій Арестович на YouTube-каналі юриста Марка Фейгіна заявив, що ракету, ймовірно, збили українські сили ППО. Це повідомлення розтиражували багато російських ЗМІ.

Арестович пізніше заявив, що був втомлений, коли це казав. У ЗСУ зазначили, що українські ППО наразі не мають технічної можливості збивати такий тип ракет.

Кремль, який заперечив причетність російської армії до ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, також послався на слова Арестовича.

16 січня народні депутати почали збір підписів з вимогою звільнити Арестовича.