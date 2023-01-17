Число загиблих у Дніпрі зросло до 41: з-під завалів дістали тіло дитини

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару в Дніпрі зросла до 41 людини, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4-му поверсі дістали тіло загиблої дитини. Всього загинула 41 особа (з них чотири дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) і врятовано 39 осіб (з них шість дітей)», – повідомив Резніченко у телеграмі.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ.

У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. За останніми даними, загинули 40 людей, зокрема троє дітей, поранені десятки мешканців будинку, 25 – досі шукають. Розбір завалів триває вже понад 60 годин.

Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури». При цьому є численні докази і свідчення протилежного.