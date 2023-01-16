Розслідувачі ідентифікували командира «вагнерівців» у Соледарі – засуджений за шахрайство ексофіцер

Колишній офіцер-спецпризначівець ГРУ Антон Єлізаров є командувачем російськими підрозділами «ПВК Вагнера» у Соледарі Донецької області. Як стверджують журналісти-розслідувачі центру «Досьє», саме йому належить позитивний «Лотос», який використовував засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин, коли говорив на публіці про людину, яка керує операцією в Соледарі.

Центр «Досьє» пише, що Єлізаров був засуджений російським судом за шахрайство під час приватизації квартири, а тепер, за повідомленнями, нагороджений званням «героя Росії».

За даними розслідувачів, Єлізарову 41 рік, він має військову освіту, служив у Повітряно-десантних військах та у відділі спецпризначення ГРУ.

У 2014 році отримав три роки позбавлення волі умовно та штраф за шахрайство у справі про приватизацію службової квартири. Єлізаров судився з міністерством оборони, але у результаті справу програв і був виселений із квартири у 2016 році. У тому ж році він підписав контракт із «ПВК Вагнера».

«Досьє» пише, що «вагнерівець» воював у складі російської армії на Кавказі, а у складі «ПВК Вагнера» – у Сирії та Лівії. Також працював інструктором у Центральноафриканській Республіці. У вересні 2022 року Єлізаров з’являвся на публіці із трьома нагородами – зіркою «героя Росії», зіркою «героя «ДНР» та «героя «ЛНР».

Російська сторона вже кілька разів заявляла про отримання контролю над українським містом Соледар, яке розташоване за майже 20 кілометрів на північний схід від Бахмута.

Розвідка Великої Британії повідомила, що станом на 15 січня Збройні сили України «майже напевно» утримували позиції в Соледарі.

Головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов заявив напередодні, що українські війська мусили відійти з житлових районів Соледара. Генштаб ЗСУ такої інформації не озвучував. Сьогодні у вечірньому зведенні лише йшлося про те, що Соледар зазнав «вогневого ураження» з боку військ РФ.