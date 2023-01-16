Розвідка Британії: ЗСУ 15 січня «майже напевно» утримували позиції в Соледарі

Розвідка Великої Британії повідомляє, що у вихідні тривали інтенсивні бої на напрямках Кремінної і Бахмуту на Донбасі, і станом на 15 січня Збройні сили України «майже напевно» утримували позиції в Соледарі, на північ від Бахмуту, незважаючи на продовження штурму «ПВК Вагнера».

«Навколо Кремінної бойові дії характеризуються складною серією локальних атак і контратак у лісистій місцевості. Проте загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід до околиць міста Кремінна», – йдеться в повідомленні.

У британській розвідці додали, що за останні шість тижнів і Україна, і Росія досягли важких, але обмежених досягнень у різних секторах.

У цих обставинах, кажуть у розвідці, ключовим оперативним завданням для обох сторін є формування боєздатних угруповань військ, які зможуть використовувати тактичні успіхи для здійснення операційних проривів.

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10 січня у британській розвідці заявляли, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в Соледарі і, ймовірно, «контролюють його більшу частину».

14 січня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про те, що бої за Соледар точаться в місті та на його околицях. За його словами, лінія фронту на цьому напрямку перебуває під обстрілами, загалом ситуація на Донеччині є складною, але контрольованою.

Головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов заявив 15 січня, що українські війська мусили відійти з житлових районів Соледара.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 15 січня нагадала, що публічно повідомляти інформацію про переміщення українських військ поза офіційними джерелами заборонено.

«Якщо хтось оприлюднює несанкціоновано інформацію про те, куди зайшли наші війська, звідки перемістились, де фізично перебувають – це працює на ворога і шкодить нашим оборонцям», – заявила урядовиця.

Маляр вказала на те, що оприлюднювати інформацію про дії ЗСУ мають право лише уповноважені особи Міністерства оборони та Генерального штабу.

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