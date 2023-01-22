Зеленський відреагував на скандали в міністерствах та пообіцяв справедливі рішення

Наступний тиждень буде часом справедливих рішень щодо скандалів, які трапились останнім часом у міністерствах, зазначив президент Володимир Зеленський в вечірньому зверненні 22 січня.

Він нагадав, що Кабмін звільнив з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського – наразі правоохоронці мають всі можливості для проведення розслідування та подальшого суду у цій справі.

Зеленський зазначив, що хоче, щоб таке затримання було «сигналом для всіх, чия поведінка порушує принцип справедливості».

«Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлених. Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо. У кожній ситуації будемо докладно розбиратися. Щодо енергетики та закупівель. Щодо відносин між центральною владою та регіонами. Щодо закупівель для військових», – підкреслив Зеленський.

Він додав, що українці отримають повну інформацію, а держава зробить необхідні кроки для вирішення цих проблем.

Напередодні заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла повідомила, що комітет викликає на засідання керівництво Міністерства оборони у зв’язку зі скандалом із закупівлями продуктів для українських військових. За її словами, засідання має відбутися у закритому режимі найближчим часом.

Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва.

Також стало відомо, що співробітники Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили і припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. За даними слідчих, до складу групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За повідомленням, його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів. Ці кошти, за даними НАБУ і САП, він отримав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання й техніки за завищеними цінами.

Згодом на позачерговому засіданні 22 січня Кабмін звільнив заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.