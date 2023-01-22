Швидкість перемоги у війні залежить від декількох речей – Зеленський

Швидкість перемоги України у війні залежить від темпів деокупації територій від російських військових, наголосив президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами КНУ імені Тараса Шевченка, повідомляє пресслужба ОП.

«Ми вже перемогли, тому що об’єдналися, у нас велика нація, великий народ… Окрім того, важливо провести ще й фізичну деокупацію наших територій. Тоді це буде не лише теоретичною чи філософською перемогою – це буде реальністю», – зазначив Зеленський.

Він також запевнив, що перемогу Україна може здобути вже в 2023 році, але для цього українцям потрібно зберігати єдність та міцність.

«Швидкість (завершення війни – ред.) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні – допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну», – наголосив президент.

Також Зеленський відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги Української держави.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

У січні пресслужба засновника «ПВК Вагнера» Пригожина заявила «про повне звільнення» Соледара – невеликого міста, розташованого за 20 кілометрів від Бахмута. Пізніше цю інформацію підтвердило міністерство оборони Росії. Генштаб ЗСУ втрату міста досі не підтвердив.