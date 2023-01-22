Генштаб ЗСУ: армія РФ наступає на трьох напрямках та завдала п’ять авіаційних ударів

Від початку доби 22 січня російські військові завдали п’ять авіаційних ударів по позиціях сил оборони, ракетного удару по критичній інфраструктурі на Запоріжжі та 20 обстрілів із РСЗВ, йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Ведуть безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському – обороняються», – уточнили українські військові.

Також, за інформацією Генштабу ЗСУ, армія РФ продовжує зазнавати втрат – наприклад, до міської лікарні лікарню Нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовими.

«Окрім того, авіація Сил оборони протягом 22 січня завдала три удари по районах зосередження особового складу ворога, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження росіян та два склади боєприпасів», – підсумували в Генштабі ЗСУ.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

У січні пресслужба засновника «ПВК Вагнера» Пригожина заявила «про повне звільнення» Соледара – невеликого міста, розташованого за 20 кілометрів від Бахмута. Пізніше цю інформацію підтвердило міністерство оборони Росії. Генштаб ЗСУ втрату міста досі не підтвердив.