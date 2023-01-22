Україна має отримати всі необхідні інструменти для перемоги – Джонсон

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон під час сьогоднішнього візиту в Україну запевнив, що країна має отримати всі необхідні інструменти, аби «перемогти Росію, яка незаконно вторглась на її територію», повідомляє The Guardian.

У неділю, 22 січня, Джонсон приїхав в Україну. В рамках візиту він відвідав Бородянку і Бучу на Київщині, які зазнали сильних руйнувань під час масштабного вторгнення армії РФ.

«Це честь відвідати Україну на запрошення президента Зеленського. Надто довго тривають страждання народу України... Єдиний спосіб покласти край цій війні – це перемога України – і перемога якомога швидше… Чим швидше Путін зазнає поразки, тим краще для України та для всього світу», – заявив експрем’єр.

Він також зважив суперечку щодо того, чи отримає Україна більше танків, щоб дати відсіч російським силам та наголосив, що Україна має отримати всю необхідну підтримку від партнерів.

«Це момент подвоїти й дати українцям усі інструменти, необхідні для завершення роботи», – підкреслив він.

Зеленський подякував Великій Британії за «потужну лідерську оборонну й економічну підтримку».

Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що Джонсон укотре прибув в Україну.

Джонсон неодноразово відвідував Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вперше він відвідав Київ у квітні. Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну.