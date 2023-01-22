Генштаб: війська РФ на Бахмутському напрямку нарощують інтенсивність застосування авіації

Російські війська продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощуючи там інтенсивність застосування авіації, повідомив у ранковому зведенні 22 січня Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, загарбники вели «безуспішні наступальні дії» на Авдіївському й Лиманському напрямках.

«Протягом доби противник завдав один ракетний і 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що загроза завдання ударів із використанням ракет наземного й повітряного базування і «дронів-камікадзе» зберігається по всій Україні.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

У січні пресслужба засновника «ПВК Вагнера» Пригожина заявила «про повне звільнення» Соледара – невеликого міста, розташованого за 20 кілометрів від Бахмута. Пізніше цю інформацію підтвердило міністерство оборони Росії. Генштаб ЗСУ втрату міста досі не підтвердив.