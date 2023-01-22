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Генштаб: війська РФ на Бахмутському напрямку нарощують інтенсивність застосування авіації

Українські військовослужбовці на танку біля Бахмуту на Донеччині, 20 січня 2023 року

Російські війська продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощуючи там інтенсивність застосування авіації, повідомив у ранковому зведенні 22 січня Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, загарбники вели «безуспішні наступальні дії» на Авдіївському й Лиманському напрямках.

«Протягом доби противник завдав один ракетний і 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

Бахмут в обличчях
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Бахмут в обличчях

Жителі Бахмуту, які попри війну залишилися в місті.

У Генштабі наголосили, що загроза завдання ударів із використанням ракет наземного й повітряного базування і «дронів-камікадзе» зберігається по всій Україні.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

У січні пресслужба засновника «ПВК Вагнера» Пригожина заявила «про повне звільнення» Соледара – невеликого міста, розташованого за 20 кілометрів від Бахмута. Пізніше цю інформацію підтвердило міністерство оборони Росії. Генштаб ЗСУ втрату міста досі не підтвердив.

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