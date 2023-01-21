«Конфлікт перебуває у глухому куті» – британське оборонне відомство про стан фронту в Україні

Міністерство оборони Великої Британії у щоденному зведенні оцінило ситуацію у зоні бойових дій в Україні. За даними відомства, останніми днями найзапекліші бої йшли на трьох ділянках фронту:

На північному сході, неподалік Кремінної, Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захистилася від російської контратаки;

У районі Бахмута на Донеччині російські війська та найманці угруповання «Вагнера», ймовірно, відновлюють сили в місті Соледар, яке вони захопили цього тижня;

На Запоріжжі обидві сторони зосередили значні сили, що супроводжувалося артилерійськими перестрілками, але великомасштабних наступальних дій сторони уникали.

«Загалом конфлікт перебуває у стані глухого кута», – вважають експерти. Проте вони зазначають, що є реальна можливість локального просування російських військ поблизу Бахмута.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

У січні пресслужба засновника «ПВК Вагнера» Пригожина повідомила «про повне звільнення» Соледара – невеликого міста, розташованого за 20 кілометрів від Бахмута. Пізніше цю інформацію підтвердило міністерство оборони Росії. Генштаб ЗСУ втрату міста досі не підтвердив.