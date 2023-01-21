Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

«Конфлікт перебуває у глухому куті» – британське оборонне відомство про стан фронту в Україні

Український військовий поблизу Соледара, однієї з найгарячіших точок війни, січень 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії у щоденному зведенні оцінило ситуацію у зоні бойових дій в Україні. За даними відомства, останніми днями найзапекліші бої йшли на трьох ділянках фронту:

  • На північному сході, неподалік Кремінної, Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захистилася від російської контратаки;
  • У районі Бахмута на Донеччині російські війська та найманці угруповання «Вагнера», ймовірно, відновлюють сили в місті Соледар, яке вони захопили цього тижня;
  • На Запоріжжі обидві сторони зосередили значні сили, що супроводжувалося артилерійськими перестрілками, але великомасштабних наступальних дій сторони уникали.

«Загалом конфлікт перебуває у стані глухого кута», – вважають експерти. Проте вони зазначають, що є реальна можливість локального просування російських військ поблизу Бахмута.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

У січні пресслужба засновника «ПВК Вагнера» Пригожина повідомила «про повне звільнення» Соледара – невеликого міста, розташованого за 20 кілометрів від Бахмута. Пізніше цю інформацію підтвердило міністерство оборони Росії. Генштаб ЗСУ втрату міста досі не підтвердив.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG