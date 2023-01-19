Знадобиться чимало зусиль, щоб посунути лінію фронту – полковник США Батлер про війну в Україні

Лінія фронту в Україні наразі є сталою, запеклі бойові дії тривають в районі Бахмута й Кремінної, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода полковник Дейв Батлер, речник Об’єднаного комітету начальників штабів США.

«Саме зараз поле бою є досить нерухомим. Потрібно буде чимало зусиль, щоби змістити передову в будь-якому напрямку. І, на жаль, переміщення цих ліній коштуватиме дуже дорого з огляду на людський ресурс, зброю та обладнання», – зауважив Батлер.

Найбільший виклик перед українськими Збройними силами, на думку американського полковника, полягає в тому, що їхній противник окопався.

«Вони (росіяни – ред.) створили оборону, траншеї та перешкоди, і це створить досить відчутні труднощі для українських сил. Набагато легше, коли ти воюєш в армії, коли ти стоїш на оборонних позиціях… Тож перед українцями зараз постало завдання: боротися, наступаючи на ворога, що окопався», – зауважив Батлер.

Останнім часом війська РФ основні зусилля зосереджують на веденні наступу на Бахмутському напрямку. 18 січня британська розвідка заявила, що сили оборони України вже напевно виведені з міста Соледар, за який тривали затяті бої. У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові минулої доби, з-поміж інших населених пунктів Донбасу, відбивали атаки військ РФ у районах населених пунктів Соледар і Бахмут.