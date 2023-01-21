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Світ має зупинити державу, яка блокує море і постачання продовольства – Зеленський

Зеленський заначив, що Україна докладатиме сили, щоб на родючих ґрунтах зростала пшениця, а не вирви від вибухів

Гарантувати продовольчу безпеку та перемогти голод реально, але для цього треба зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок, наголосив президент Володимир Зеленський під час виступу на Конференції міністрів сільського господарства в Берліні.

Він також закликав учасників Конференції долучатися до започаткованої Україною важливої гуманітарної ініціативи GrainfromUkraine.

«І я дякую усім, хто разом з нами реалізує ініціативу «Зерно з України». Пані та панове, я закликаю всіх вас саме до такого підходу до питань глобальної продовольчої безпеки, який був би заснований на моралі і необхідності захисту права кожної людини на їжу та питну воду», – сказав Зеленський.

Зеленський заначив, що Україна докладатиме зусиль, щоб на родючих ґрунтах зростала пшениця, а не вирви від вибухів.

«Світ потребує більшої рішучості й більшої співпраці для того, щоб зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок. Зупиняти будь-яку державу, яка блокує море та знищує ланцюжки постачання продовольства. Притягати до відповідальності будь-якого тирана, який намагається зробити голод інструментом своєї політики», – сказав він.

Президент закликав партнерів об’єднатись у боротьбі проти РФ, яка використовує голод як політичний тиск.

«Але для цього треба карати агресорів. І допомагати країнам, які опинилися на межі голоду. Саме це робить Україна. Саме це роблять наші партнери. Я закликаю всіх: долучайтеся!» – зазначив Зеленський.

«Зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України 17 листопада.

2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором після того, як за кілька днів до того Росія заявила про припинення участі в угоді.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.

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