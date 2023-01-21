Світ має зупинити державу, яка блокує море і постачання продовольства – Зеленський

Гарантувати продовольчу безпеку та перемогти голод реально, але для цього треба зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок, наголосив президент Володимир Зеленський під час виступу на Конференції міністрів сільського господарства в Берліні.

Він також закликав учасників Конференції долучатися до започаткованої Україною важливої гуманітарної ініціативи GrainfromUkraine.

«І я дякую усім, хто разом з нами реалізує ініціативу «Зерно з України». Пані та панове, я закликаю всіх вас саме до такого підходу до питань глобальної продовольчої безпеки, який був би заснований на моралі і необхідності захисту права кожної людини на їжу та питну воду», – сказав Зеленський.

Зеленський заначив, що Україна докладатиме зусиль, щоб на родючих ґрунтах зростала пшениця, а не вирви від вибухів.

«Світ потребує більшої рішучості й більшої співпраці для того, щоб зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок. Зупиняти будь-яку державу, яка блокує море та знищує ланцюжки постачання продовольства. Притягати до відповідальності будь-якого тирана, який намагається зробити голод інструментом своєї політики», – сказав він.

Президент закликав партнерів об’єднатись у боротьбі проти РФ, яка використовує голод як політичний тиск.

«Але для цього треба карати агресорів. І допомагати країнам, які опинилися на межі голоду. Саме це робить Україна. Саме це роблять наші партнери. Я закликаю всіх: долучайтеся!» – зазначив Зеленський.

«Зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України 17 листопада.

2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором після того, як за кілька днів до того Росія заявила про припинення участі в угоді.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.