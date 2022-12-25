Із українських портів вже вивезли понад 15 млн тонн агропродукції – влада Туреччини

Із українських портів «зерновим коридором» протягом кількох останніх днів було вивезено понад 15 млн тонн агропродукції, пише турецьке новинне агентство Анадолу.

За інформацією журналістів, цю цифру озвучив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Аділь Караїсмаїлоглу. Він нагадав, що з 1 серпня до 25 грудня цьогоріч із портів України вийшли 585 суховантажів. Загалом «зерновим коридором» транспортовано 15,8 млн тонн 13 різновидів агропродукції. Водночас до турецьких портів прибуло 171 суховантажне судно.

«У Туреччину поставили 15% усієї вивезеної по «зерновому коридору» продукції. До країн Африки відправили 12%, Азії – 29%, країн Європи – 44%», – зазначив міністр.

«Зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України 17 листопада.

2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором після того, як за кілька днів до того Росія заявила про припинення участі в угоді.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.