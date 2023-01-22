Уряд звільнив затриманого НАБУ заступника міністра Лозинського

Кабінет міністрів України повідомив, що на позачерговому засіданні 22 січня звільнив заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

«Уряд України керується принципом нульової толерантності до корупції та продовжує розбудову антикорупційної інфраструктури. Зокрема, очікує на якнайшвидше завершення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро», – йдеться в повідомленні.

Віцепрем’єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков нагадав, що в кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад і територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на базі Мінінфраструктури.

«При ухваленні кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам’яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги», – написав Кубраков у фейсбуці.

Напередодні стало відомо, що співробітники Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили і припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. За даними слідчих, до складу групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За повідомленням, його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів.

Ці кошти, за даними НАБУ і САП, він отримав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання й техніки за завищеними цінами.