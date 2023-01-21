НАБУ затримало заступника міністра Лозинського – Мінінфраструктури

НАБУ затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, повідомляє пресслужба відомства в фейсбуці 21 січня.

«За інформацією ЗМІ, НАБУ провело обшуки та затримали заступника міністра. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству. Василь Лозинский буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-прем’єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим», – йдеться в повідомленні.

Джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів під час закупівлі генераторів.

У грудні НАБУ повідомила про підозру народному депутату через недостовірне декларування. Тоді медіа повідомили, що йдеться про представника «Слуги народу» Юрія Камельчука.