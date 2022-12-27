Народному депутату повідомили про підозру через недекларування орендованого житла

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру народному депутату через недостовірне декларування. Про це відомства повідомили 27 грудня.

За даними правоохоронців, парламентар у декларації за 2020 рік не вказав, що орендує квартиру на Печерську в Києві вартістю в понад 3,6 мільйона гривень. Він знімав це житло з жовтня 2019 по жовтень 2021 року.

Читайте також: НАБУ також провели обшуки і в координатора «Великого будівництва» Голика

«Також народний обранець не вказав непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на загальну суму понад 48,8 тисяч доларів США. Зважаючи на те, що кредитна заборгованість перевищувала 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, ці відомості підлягали обов’язковому внесенню до декларації», – заявляє САП.

Антикорупційні органи почали кримінальне провадження за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, проте окремі медіа, зокрема, «Слово і Діло» та «Інтерфакс», заявляють із посиланням на свої джерела, що йдеться про представника «Слуги народу» Юрія Камельчука. Ані він, ані його партія це повідомлення наразі публічно не коментували.