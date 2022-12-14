ВАКС стягнув на користь держави майно Януковича і наближених до нього осіб

Вищий антикорупційний суд повідомив про стягнення на користь держави майна експрезидента України Віктора Януковича і наближених до нього осіб.

«ВАКС стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти, а саме – Центр відпочинку та здоров’я та житловий булинок (площею 825,8 кв.м), що знаходяться у с. Нові Петрівці (Вишгородський район, Київська область), декілька машиномісць у підземному паркінгу, квартиру, будинок, судно марки «Бриг», 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Танталіт»,а також у ТОВ «Дом Лєсніка», грошові кошти у сумі 31 047 676,73 грн та 84 964,60 дол США. Крім того, у особи конфісковано 537 історико-культурних та матеріальних цінностей, творів мистецтва (картини, антикварні меблі тощо). Їх оціночна вартість складає понад 18 мільйонів 778 тисяч євро», – йдеться в повідомленні ВАКС.

Повідомляється, що апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня оголошення рішення.

На початку серпня Рада ЄС схвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра «у відповідь на необґрунтовану і неспровоковану військову агресію РФ проти України».

Європейський союз заморозив активи Віктора Януковича, частини його сім’ї та представників близького оточення незабаром після падіння його уряду в лютому 2014 року після Євромайдану. Упродовж років санкційний список скорочувався після позовів підсанкційних осіб до європейських судів.