НАЗК передасть до САП та БЕБ матеріали щодо Наталії Королевської

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило факти можливого незаконного збагачення депутатки, яка була обрана до Верховної Ради за списком нині забороненої «Опозиційної платформи – За життя», Наталії Королевської на майже 50 млн грн і умисне внесення недостовірних даних до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 млн грн – повідомляє пресслужба агентства.

НАЗК передає обгрунтований висновок про виявлення ознак кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

В антикорупційному органі вказують декларації за 2020 рік Наталія Королевська повідомила про право користування земельною ділянкою загальною площею 0,2258 га та розташований на ній будинок загальною площею 614,6 кв.м. у Київські області – ділянка і маєток належать батьку Королевської.



«Водночас вказаний житловий будинок фактично розміщений не лише на задекларований землі, а ще в межах двох сусідніх ділянок. Крім того, у власності батька є ще одна земельна ділянка, що є частиною одного маєтку разом із цими трьома земельними ділянками. За даними космічної зйомки, всі чотири ділянки суміжні, а будинки та інші об’єкти складають єдиний комплекс, огороджений суцільним парканом. Житловий комплекс (4 земельні ділянки та 2 будинки) був набутий у власність батьком народної депутатки через іпотечний договір від 2019 року. Договір позики було укладено в 2013 році з кіпрською компанією на суму 2 млн дол. США, що нібито надавалась на поворотній безвідсотковій основі батьком посадовиці. При цьому представником компанії у Кіпрі виступав помічник Наталії Королевської. Сума забезпечення за договором іпотеки становить приблизно 49 млн грн (згідно з курсом НБУ станом на 01.10.2019). Водночас загальна сума доходів, отриманих батьком і матір’ю депутатки з 1998 року по 2013 рік, складає лише 165 тис. грн без податків та витрат на проживання», – повідомляє агентство.

На вимогу НАЗК Королевська пояснила, що не знає, звідки у її батька кошти на надання позики, також депутатка вказала факт користування домоволодінням в селі Лісники, що входить у комплекс, у своїй декларації за 2020 рік.

У НАЗК додають, що народна депутатка не вказала в декларації, що з 2005 року володіє земельною ділянкою в Московській області (Росія) вартістю понад 2 млн руб. (563 860 грн за курсом НБУ станом на 31.03.2021).



Наталія Королевська задекларувала за 2020 рік близько 27 млн грн готівкою, що не підтверджено джерелами доходів, це може свідчити про ухилення від сплати податків, наголошують в антикорупційному органі.



НАЗК також направить ці матеріали щодо Наталії Королевської до Бюро економічної безпеки.

У листопаді журналісти проекту Радіо Свобода «Схеми» повідомляли, що народна депутатка України Наталія Королевська володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком, які не вказувала у майнових деклараціях, відколи вперше потрапила до Верховної Ради – тобто вже 16 років. Це може мати ознаки порушення антикорупційного законодавства – в частині декларування недостовірних відомостей, йшлося у розслідуванні журналістів «Схем».