НАБУ взялося за суддю Василенка через незадекларовані квартири в Москві та Криму, які знайшли «Схеми»

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування суддею Шостого апеляційного адміністративного суду Ярославом Василенком квартири в Москві та апартаментів у Севастополі, які належать його родині. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит програми «Схеми» (Радіо Свобода).

Раніше у розслідуванні журналісти розповіли про це незадеклароване українським суддею російське та кримське нерухоме майно, а також про його регулярні поїздки в окупований Росією Крим.



«За результатами вивчення матеріалів згаданого у запиті журналістського розслідування Національне бюро зареєструвало кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України», – йдеться у відповіді НАБУ.



Максимальна санкція за цієї частиною статті (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) передбачає обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



Як встановили журналісти «Схем», дружина судді Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослава Василенка Олена має у власності дві квартири в Севастополі в ЖК «Аквамарин» з видом на море загальною площею 115 квадратних метрів. Про це свідчать записи в офіційному російському реєстрі переходу прав власності на нерухоме майно, який отримали «Схеми».

Раніше ці апартаменти були оформлені на тещу судді Наталію Сороку. При цьому, як свідчить свідоцтво про право на спадщину дружини судді, за яким відбулася реєстрація прав власності і яке «Схеми» отримали у своє розпорядження, дружина судді стала власницею апартаментів за своїм паспортом громадянки Російської Федерації, про що відповідне рішення виніс реєстратор у Москві.

Журналісти перевірили дані її паспорта і встановили, що він є чинним. Його дружина судді отримала у 2015 році після досягнення 45-річного віку. До цього вона також мала громадянство країни-агресора. У деклараціях судді немає згадок про російське громадянство дружини, хоча відповідна графа для цього передбачена.

У своїй майновій декларації за 2020 рік суддя Шостого адміністративного апеляційного суду не зазначив, що його дружина має у власності апартаменти в Севастополі.

Судячи з вартості виставлених на продаж апартаментів у цьому комплексі, орієнтовна ринкова ціна кримського майна родини Василенка може сягати понад 17 мільйонів гривень.

Окрім того, «Схеми» встановили, що родина судді Шостого апеляційного адмінсуду володіє нерухомим майном у Москві, на вулиці Льотчика Бабушкіна. Власниками половини квартири загальною площею 72 квадратних метри є дружина судді Олена Василенко та дочка Юлія Василенко, про що свідчить витяг із російського реєстру прав переходу власності на нерухоме майно. При цьому власність на цю квартиру дружина та дочка судді оформили за паспортами громадянок РФ.

Власниками цього майна дружина і дочка Василенка стали у 2006 році, проте, ставши суддею, він жодного разу не вніс відомості про нього в декларацію.

За даними профільних сайтів з продажу нерухомого майна, де можна придбати квартиру у цьому будинку, вартість частки дружини судді у цій квартирі становить приблизно 2,5 млн гривень. Таким чином, орієнтовна вартість майна судді, яке він не вніс до декларації, включаючи апартаменти у Севастополі, становить близько 20 мільйонів гривень.



Також журналісти-розслідувачі отримали дані щодо поїздок українського судді Ярослава Василенка з російської бази про перетин кордону, в яку влада РФ після анексії Криму почала вносити дані про всіх, хто в’їжджає на окупований півострів з боку материкової України. Так «Схеми» з’ясували, що після анексії, із 2014 року, представник української судової влади по декілька разів на рік їздив до Криму, востаннє – 2021 року.



Журналісти підрахували, що сумарно з початку окупації суддя Василенко 25 разів відвідав Крим та провів на півострові щонайменше 206 днів.



«Це суддя, він має владу ухвалювати рішення іменем України. А в такий спосіб він фактично визнає юрисдикцію Росії в Криму. До того ж, коли український суддя безперешкодно їздить в окупований Крим, то виникають великі питання, а чи не отримує такий суддя гарантій безпеки там? І у нас як у громадян України немає жодної впевненості в тому, що там суддю не змусили співпрацювати з окупаційною владою», – каже експертка Центру протидії корупції, координаторка Громадської ради доброчесності у 2016-2018 роках Галина Чижик.

«Схеми» вирушили на одне з судових засідань судді Василенка, але він відмовився відповідати на запитання журналістів про незадеклароване нерухоме майно в Криму та Москві, про регулярні відвідини окупованого Криму та російське громадянство дружини, не відображене у декларації. Ці ж запитання журналісти виклали і в письмовому запиті на адресу судді та оприлюднять відповідь, щойно вона надійде.