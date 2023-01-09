Український суддя 25 разів з’їздив у Крим після окупації і не декларує квартири в Севастополі та Москві – «Схеми»

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко здійснив 25 подорожей у Крим з початку його окупації Росією та має незадекларовані апартаменти на березі Чорного моря у Севастополі, записані на дружину, якими вона володіє з 2020 року за паспортом громадянки Російської Федерації. При цьому у своїй декларації суддя не вказує ані кримське майно дружини, ані її російське громадянство. Окрім того, родина судді має нерухомість у Москві, яка також не відображена у майновій декларації Василенка. Про це повідомляють журналісти «Схем» (Радіо Свобода).

Ярослав Василенко наразі не коментував цю інформацію, хоча редакція намагалася отримати його пояснення.

Журналісти-розслідувачі отримали дані щодо поїздок українського судді Ярослава Василенка з російської бази про перетин кордону, в яку влада РФ після анексії Криму почала вносити дані про всіх, хто в’їжджає на окупований півострів з боку материкової України. Так «Схеми» з’ясували, що після анексії, із 2014 року, представник української судової влади по декілька разів на рік їздив в Крим, востаннє – 2021 року.

За даними «Схем», першу поїздку на півострів в окупації суддя Василенко здійснив 2 липня 2014 року, перетнувши адмінкордон через контрольно-пропускний пункт «Армянськ». Того ж літа суддя Василенко ще раз приїздив у Крим. Журналістам вдалося віднайти у соцмережах світлини судді із поїздок того періоду.

У 2015-2016 роках суддя Василенко сумарно 8 разів з’їздив у Крим, про що свідчать фотографії в соцмережі «Одноклассники», оприлюднені родичем судді.

Василенко продовжував їздити у Крим і надалі, аж до липня 2021 року. Журналісти підрахували, що сумарно з початку окупації суддя Василенко провів на півострові щонайменше 206 днів.

«Що не так з поїздками в Крим, окупований Росією? По-перше, від моменту в’їзду на півострів людина підкоряється вже російським законам, показує документи прикордонникам-окупантам, розраховується окупаційною валютою – російським рублем, та навіть сплачує податки в бюджет-країни агресора, щоразу щось купуючи. По-друге, виникає питання, чому представник української влади не боїться бути там затриманим?», – йдеться в розслідуванні «Схем».

Громадська рада доброчесності неодноразово ухвалювала висновки про невідповідність критеріям доброчесності щодо суддів, які їздили в окупований Крим.

«Це суддя, він має владу ухвалювати рішення іменем України. А в такий спосіб він фактично визнає юрисдикцію Росії в Криму. До того ж, коли український суддя безперешкодно їздить в окупований Крим, то виникають великі питання, а чи не отримує такий суддя гарантій безпеки там? І у нас як у громадян України немає жодної впевненості в тому, що там суддю не змусили співпрацювати з окупаційною владою», – каже експертка Центру протидії корупції, координаторка Громадської ради доброчесності у 2016-2018 роках Галина Чижик.

«Схеми» також виявили, що суддя Василенко не декларує нерухомість родини у Криму та в РФ.

Завдяки фотографіям судді з Криму у соцмережах журналісти вирахували точне місце розташування та номер апартаментів, в яких там зупинявся суддя Василенко. «Схеми» з’ясували, що вони належать дружині судді Олені Василенко та оформлені на неї як на громадянку Російської Федерації.



Нерухомість розташована в елітному житловому комплексі «Аквамарин» на березі Чорного моря у Севастополі.

Усього Олена Василенко має у власності дві квартири в ЖК «Аквамарин» з видом на море загальною площею 115 квадратних метрів. Про це свідчать записи в офіційному російському реєстрі переходу прав власності на нерухоме майно, який отримали журналісти «Схем».

Раніше ці апартаменти були оформлені на тещу судді Наталію Сороку. При цьому, як свідчить свідоцтво про право на спадщину дружини судді, за яким відбулася реєстрація прав власності і яке «Схеми» отримали у своє розпорядження, дружина судді стала власницею апартаментів за своїм паспортом громадянки Російської Федерації, про що відповідне рішення виніс реєстратор у Москві.

Журналісти перевірили дані її паспорту і встановили, що він є чинним. Його дружина судді отримала у 2015 році після досягнення 45-річного віку. До цього вона також мала громадянство країни-агресора. У деклараціях судді немає згадок про російське громадянство дружини, хоча відповідна графа для цього передбачена.



У своїй майновій декларації за 2020 рік суддя Шостого адміністративного апеляційного суду не зазначив, що його дружина має у власності апартаменти у Севастополі.



Судячи з вартості виставлених на продаж апартаментів у цьому комплексі, орієнтовна ринкова ціна кримського майна родини Василенка може сягати понад 17 мільйонів гривень.

Окрім того, «Схеми» встановили, що родина судді Шостого апеляційного адмінсуду володіє нерухомістю у Москві, на вулиці Льотчика Бабушкіна. Власниками половини квартири загальною площею 72 квадратних метри є дружина судді Олена Василенко та дочка Юлія Василенко, про що свідчить витяг з російського реєстру прав переходу власності на нерухоме майно. При цьому власність на цю квартиру дружина та дочка судді оформили за паспортами громадянок РФ.

Власниками цього майна дружина і дочка Василенка стали у 2006 році, проте, ставши суддею, він жодного разу не вніс відомості про нього в декларацію.



За даними профільних сайтів з продажу нерухомості, де можна придбати квартиру у цьому будинку, вартість частки дружини судді у цій квартирі становить приблизно 2,5 млн гривень. Таким чином, орієнтовна вартість майна судді, яке він не вніс до декларації, включаючи апартаменти у Севастополі, становить близько 20 мільйонів гривень.



«Якщо це було зроблено умисно, то суб’єкту декларування у такому випадку може загрожувати або штраф…або громадські роботи від 150 до 240 годин або санкція у вигляді обмеження волі на два роки максимум. Так само може бути призначене додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років», – розповідає юрист ГО «Центр протидії корупції» Антон Марчук.

«Схеми» вирушили на одне з судових засідань судді Василенка, але він відмовився відповідати на запитання журналістів про незадекларовану нерухомість у Криму та Москві, про регулярні відвідини окупованого Криму та російське громадянство дружини, не відображене у декларації. Ці ж запитання журналісти виклали і в письмовому запиті на адресу судді та оприлюднять відповідь, щойно вона надійде.

Суддя Ярослав Василенко навчався в Червонопрапорному військовому інституті Міністерства оборони СРСР у Москві. Після випуску у 1991 році працював у військових судах в Україні, а у 2008 році обійняв посаду судді Київського апеляційного адміністративного суду, згодом, у 2018 році, став суддею Шостого апеляційного адміністративного суду, де працює і досі.



У січні 2014 році в розпал подій Майдану Василенко, який на той момент обіймав посаду судді Київського апеляційного адміністративного суду, розглядав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про заборону на проведення масових зібрань на Майдані. Тоді колегія суддів апеляційної інстанції погодилася із висновками ОАСК, що «дії учасників акцій протесту перешкоджають нормальній роботі органів державної влади, які розташовані в епіцентрі чи поблизу місць проведення акцій» і підтвердила заборону проведення будь-яких масових акцій на Майдані у період з 7 грудня 2013 по 7 січня 2014 року.



У 2016 році Вища рада юстиції, очолювана однокурсником Василенка Ігорем Бенедисюком, провела перевірку дій судді Василенка. Аналізуючи рішення колегії апеляційної інстанції, у Вищій раді юстиції визнали, що «заборона на проведення мирних зібрань на відповідній території протягом тривалого часу є найсуворішим та не співмірним способом обмеження. Таким чином…суддями були допущені порушення норм права при розгляді адміністративної справи». Водночас там відмовилися відкривати дисциплінарне провадження за вказаними фактами.