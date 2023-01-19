САП просить суд взяти Коболєва під варту, він прокоментував звинувачення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопоче про взяття колишнього голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва під варту – про це САП повідомила 19 січня.

«19 січня 2022 року до Вищого антикорупційного суду скеровано клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, про застосування до колишнього Голови правління НАК «Нафтогаз України», який, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 мільйона гривень, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, судове засідання з обрання запобіжного заходу має відбутися сьогодні ж, 19 січня.

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Правоохоронці не називають імені колишнього посадовця, проте обставини вказують на ексголову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Сам Коболєв прокоментував повідомлення про підозру, заявивши, що передбачав його і тому повернувся до України.

«Коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту», – написав він у своєму фейсбуці.

Раніше 19 січня САП повідомила про оголошення підозри колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» у справі про зловживання службовим становищем. Пресслужба САП не вказує імені посадовця, але оскільки повідомляє про події 2018 року, то це означає, що йдеться про Андрія Коболєва – саме він був на чолі «Нафтогазу України» у цей період.