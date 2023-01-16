Співголові фракції «ЄС» повідомили про підозру після розслідування «Схем»: не задекларував маєток в Іспанії

Детективи Національного антикорупційного бюро України і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у недостовірному декларуванні «народному депутату України IX скликання». Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За інформацією джерел «Схем» (Радіо Свобода) в Антикорупційному бюро, йдеться про народного депутата, співголову фракції «Європейська солідарність» Артура Герасимова.

Про підозру Герасимову повідомили в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу розслідування «Схем» у квітні 2021 року. Як з’ясували тоді «Схеми», нардеп разом зі своєю дружиною з 2013 року володіє двоповерховим будинком у провінції Аліканте і з того часу жодного разу не згадав про нього у своїй звітності.

«13 січня 2023 року НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік в частині нерухомості за кордоном та коштів на банківських рахунках. Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України № 1074-ІХ від 04.12.2020). Оскільки місцеперебування нардепа було невідомо, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 КПК України», – йдеться в повідомленні НАБУ.



Слідство встановило, що Герасимов не задекларував двоповерхове житлове приміщення дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія), якими володіє спільно з дружиною. Детективи НАБУ з’ясували, що цю нерухомість нардеп придбав ще у 2013 році за 190 тис. євро.

«Також незадекларованими виявилися понад 1,6 тис. дол. США на рахунках в українських банках», – додали в НАБУ.

Раніше «Схеми» розповіли про маєток, розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря, співвласниками якого Артур Герасимов та його дружина Наталія Бухалова є з 2013 року.

Площа будинку – 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси. Про це свідчить запис в офіційному іспанському реєстрі прав на нерухоме майно, який отримали журналісти «Схем».

Ставши депутатом, Герасимов жодного разу не вніс відомості про нього в декларації, хоча, за словами юристів, мав би задекларувати володіння цим майном, мовилося в розслідуванні. Не згадав співголова фракції «ЄС» це іспанське майно і в останній звітності за 2020 рік.

Після публікації розслідування Герасимов сказав Радіо Свобода, що поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції «про можливі неточності у декларації». Як з’ясували журналісти, про це Герасимов повідомив НАЗК наступного дня після того, як редакція відправила йому письмові запитання щодо родинного іспанського майна.



Пізніше в коментарі журналісту «Схем» на запитання про незадекларований закордонний будинок, парламентар повідомив: «З 2013 року він вже був не мій».

На уточнення, що право власності його родини на цей маєток засвідчують офіційні документи з іспанського реєстру нерухомості, Герасимов відповів, що «іспанські реєстри не відображають реальну ситуацію».