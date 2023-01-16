Герасимов прокоментував підозру НАБУ та САП в недекларуванні маєтку в Іспанії: «Подарував батькам»

Співголова депутатської фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов прокоментував повідомлення про підозру Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у внесенні ним недостовірних даних у майнову декларацію, а саме – у приховуванні маєтку в Іспанії вартістю 190 тисяч євро, про який розповідали в розслідуванні «Схеми» (Радіо Свобода).

Нардеп заявив, що у тому ж році, коли він придбав нерухомість в Іспанії, він подарував її батькам, а передача власності в Іспанії, за словами Герасимова, не потребує зміни даних в реєстрі. При цьому Національне агентство з питань запобігання корупції, провівши перевірку декларації Герасимова у 2021 році, з’ясувало, що договір дарування, який надав депутат, не був нотаріально посвідчений, як цього вимагає законодавство Іспанії. До того ж, відповідні зміни власності досі не були внесені в реєстр нерухомості. Все це вказує на те, що в розумінні іспанського законодавства правочин не відбувся, вважають в НАЗК.



«На жаль, змушений констатувати спробу підмінити реальну боротьбу з корупцією дешевим піаром та імітацією активної діяльності з боку НАБУ. Настільки впевнений у своїй правоті, що не маю жодних сумнівів у тому, що виграю цю із яйця виїдену справу у Вищому антикорупційному суді», – цитує позицію нардепа пресслужба «Євросолідарності», яку отримало видання «Бабель».



«НАБУ знає, що займається самовільним трактуванням іспанського законодавства. Наполягаю, що я не мав вносити цю квартиру в декларацію», – додав Герасимов.

У 2021 році Національне агентство з питань запобігання корупції провело перевірку декларації нардепа Герасимова. У відомстві підтвердили інформацію з розслідування «Схем» про те, що Герасимов володіє двоповерховим маєтком в місті Хавеа в Іспанії з 2013 року і не вказує його в декларації.



У поясненнях НАЗК Герасимов повідомив, що це закордонне майно йому не належить, оскільки він подарував його своїй матері, уклавши договір дарування у письмовій формі. За словами депутата, відповідно до положень договору, саме вона повинна була внести всі необхідні зміни до реєстрів майна, переоформити документи тощо.

Натомість, як встановили в НАЗК, згідно з іспанським законодавством, для того, щоб дарування було дійсним, воно має бути оформлене в нотаріальному порядку із зазначенням конкретного об’єкта, що дарується, і розміру податків, які мають бути сплачені тим, кому цей об’єкт був подарований.

Герасимов надав Агентству договір дарування без нотаріального посвідчення, складений 12.11.2013 року. «Проте сам суб’єкт набув права власності на зазначену нерухомість 14.11.2013», – повідомили в НАЗК. Таким чином, Герасимов уклав договір дарування майна за два дні до того, як його придбав.

Ця довідка, складена НАЗК, була долучена до наявного кримінального провадження НАБУ, яке зареєстрували після публікації розслідування «Схем».



Маєток, співвласниками якого є Артур Герасимов та його дружина Наталія Бухалова, розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря.

Ставши депутатом, Герасимов жодного разу не вніс відомості про нього в декларації, хоча, за словами юристів, мав би задекларувати володіння цим майном, мовилося в розслідуванні «Схем».