Бізнесмен у розшуку, який пропонував 5 млн доларів голові ФДМУ, отримав «паспорт» «ЛНР» і відкрив бізнес в окупації – «Схеми»

Розшукуваний бізнесмен Віталій Колесников, якого у 2020 році Національне антикорупційне бюро затримало під час передачі частини хабаря голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку, після втечі у Росію отримав «паспорт» угруповання «ЛНР», а після повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну зареєстрував дев’ять компаній за російським законодавством на окупованій Донеччині. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

Відповідно до даних відкритого реєстру юридичних осіб російської Федеральної податкової служби та матеріалів реєстраційної справи, Віталій Колесников, який у грудні 2020 року виїхав у Росію начебто на лікування, у липні 2021 року отримав «паспорт» угруповання «ЛНР», а наприкінці січня 2022 року зареєстрував у Москві компанію «Внешторгэнергокоммун» («ВТЭК»).

У жовтні-листопаді 2022 року, після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, московська «ВТЭК» створила на непідконтрольній Україні території Донецької області і за російським законодавством дев’ять підприємств: «Корпорация «Гефэст» ВТЭК» та «Гефтек» (профіль діяльності – торгівля), «Донбасс Строй-Инжиниринг» (будівництво), «Комснаб» (торгівля лісом), «Конструктор» (торгівля металом), «МСК» (будівництво), «Ромулагропрод» (торгівля), «Стройгазмонтаж» (торгівля будматеріалами), «УК Медицина» (торгівля медикаментами).

Журналісти знайшли декілька номерів телефонів Віталія Колесникова, телефонували йому і надсилали повідомлення, однак на них він не відреагував.

29 січня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП викрили «на гарячому» Віталія Колесникова та його двох спільників під час надання хабаря у розмірі 50 тисяч доларів США голові Фонду державного майна України - першої частини від загальної обумовленої суми у 5 мільйонів доларів.

Колесников обвинувачений за статтею 369, частиною четвертою (пропозиція чи обіцянка хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище), цю справу слухає Вищий антикорупційний суд. Віталію Колесникову не продовжили запобіжний захід після 30 листопада 2020 року через його ігнорування засідань. Після 30 листопада він забрав свій закордонний паспорт і, як заявив адвокат, виїхав у Росію начебто на лікування. Колесников перебуває у розшуку МВС України.