Хабар, втеча, бізнес з окупантами (розслідування)

Наприкінці листопада 2022 року «Схеми» (Радіо Свобода) повідомили про подію, яка суттєво полегшила пошук колаборантів у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізьких областях. Їхні дані з’явилися у відкритому російському реєстрі.

Чому це сталося? Тому що Кремль оголосив ці території «частиною Росії». А російське законодавство вимагає, щоб інформація про керівників та засновників державних органів та бізнесу була доступною на сайті Федеральної податкової служби.

Цифровізація на окупованих територіях триває із жовтня цього року. Російські податківці вносять у реєстр дані, які протягом восьми років приховувало так зване керівництво угруповань «ЛНР» і «ДНР». І вносять настільки сумлінно, що після публікації розслідування «Схем» російські телеграм-канали почали підозрювати податкову РФ у роботі на Службу безпеки України.

Під час підготовки цього розслідування журналісти «Схем» також скористалися відкритими даними російської податкової. Це дозволило знайти бізнес українського підприємця-втікача на окупованій території.

ХАБАР

Цю історію варто почати з 2020 року і з п’яти мільйонів доларів. Саме таку суму, як повідомляли правоохоронці, троє осіб пропонували голові Фонду держмайна в обмін на призначення певної особи на посаду керівника стратегічного держпідприємства «Одеського припортового заводу».

27 січня 2020-го голова Фонду Дмитро Сенниченко на приховану камеру записав розмову із бізнесменом на ім’я Віталій, який пропонував наступне: «В момент підписання договору і заміни директора… В цей же день ви отримуєте перший аванс – це 100 тисяч. І через два тижні – ще 300».

Через два дні правоохоронці відзвітували, що затримали трьох осіб під час передачі частини обумовленої суми – 50 тисяч доларів.

Повне ім’я бізнесмена Віталія, який приніс хабар Сенниченку, – Віталій Володимирович Колесников. Про його інтереси в «Одеському припортовому» «Схеми» повідомляли за два роки до цього.

Тоді фірма Колесникова «Всеукраїнська Енерго Компанія» за дивних обставин виграла конкурс на постачання газу на «ОПЗ». Ліцензію на таку діяльність ця фірма отримала всього за три місяці до самого конкурсу.

У 2020-му, після затримання спецпризначеннями Колесникова, могло здатися, що майбутнє бізнесмена визначить Кримінальний кодекс. А точніше – інкримінована стаття 369, частина четверта (пропозиція чи обіцянка хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище). Вона передбачає ув’язнення від 5 до 10 років з конфіскацією або без конфіскації майна. Однак у підсумку Колесникову вдалося втекти. На засіданні у справі 1 жовтня 2021 року його захист повідомив: «30 грудня Колесников виїхав до території Російської Федерації на законних підставах, маючи закордонний паспорт і виписку щодо рекомендацій для консультацій».

ВТЕЧА

Як так могло сталося? Ось головні події, які відбулися під час слухання справи у Вищому антикорупційному суді.

Одразу після затримання Колесникова відправили у Київський слідчий ізолятор із можливістю внесення застави в 12 мільйонів 612 тиcяч гривень. 2 червня 2020-го Апеляційна палата антикорупційного суду зменшила розмір застави вдвічі – до 6 мільйонів трьохсот тисяч гривень. 22 червня адвокат Колесникова попросив іще зменшити розмір застави. Суд зменшив розмір застави до 4 мільйонів двохсот тисяч. Матір Колесникова внесла ці чотири мільйони, і 2 липня Віталій Колесников вийшов на волю.

Колесников здав свій закордонний паспорт, на нього одягли електронний браслет.

5 серпня колегія суддів продовжила цей запобіжний захід до 5 жовтня, а 30 вересня скасувала обов’язок носити електронний браслет. Суд продовжив запобіжний захід до 30 листопада. І ось тут ключове. До 30 листопада запобіжний захід Колесникову не продовжили через його ігнорування засідань. Тому після цієї дати він без жодних проблем забрав свій закордонний паспорт і, як заявив адвокат, виїхав у Росію. Начебто на лікування.

Прокурор, посилаючись на лист Міністерства охорони здоров’я, переконував, що необхідності виїжджати не було. Однак на засіданні 29 жовтня 2021-го з’ясовується: у залі вже не залишилося нікого, хто знає, де перебуває Віталій Колесников.

«ПАСПОРТ»​ УГРУПОВАННЯ «ЛНР», БІЗНЕС НА ОКУПОВАНІЙ ДОНЕЧЧИНІ

Журналісти «Схем» з’ясували, чим займався Віталій Колесников після втечі у 2020-му. Наприкінці січня 2022 року у реєстрі податкової з’явилася компанія «Внешторгэнергокоммун» («ВТЭК») із дуже широким спектром діяльності: від вирощування грибів до видобування природного газу.

Власник «ВТЭК» – Віталій Володимирович Колесников, громадянин України. І хоча у реєстрі не вказано жодних додаткових даних щодо цієї особи, «Схеми» встановили, що це саме той Віталій Колесников, якого затримали під час передачі хабаря голові Фонду держмайна.

У матеріалах реєстраційної справи, яку журналісти отримали від джерел у податковій, збігається і дата народження втікача-Колесникова, і паспортні дані його сина Вадима. Його Віталій назначав гендиректором.

Завдяки цим документам «Схеми» встановили ще один факт: після виїзду з України начебто на лікування Віталій Колесников отримав «​паспорт»​ угруповання «ЛНР». Такі посвідчення Україна вважає незаконними.

Саме створення фірми «ВТЭК» у Москві стало початком нової сторінки у біографії Віталія Колесникова.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому і оголошене Володимиром Путіним приєднання окупованих регіонів до Росії у вересні 2022-го лише розширило діяльність Колесникова. Це можна відслідкувати завдяки тому ж реєстру юридичних осіб Російської Федерації.

У жовтні-листопаді московська «ВТЭК» створила на непідконтрольній Україні території Донецької області і за російським законодавством дев’ять підприємств:

«Корпорация «Гефэст» ВТЭК» та «Гефтек» (профіль діяльності – торгівля);

«Донбасс Строй-Инжиниринг» (будівництво);

«Комснаб» (торгівля лісом);

«Конструктор» (торгівля металом);

«МСК» (будівництво);

«Ромулагропрод» (торгівля);

«Стройгазмонтаж» (торгівля будматеріалами);

«УК Медицина» (торгівля медикаментами).

Журналісти знайшли декілька номерів телефонів Віталія Колесникова. Протягом декількох днів телефонували йому і надсилали повідомлення, однак на них він не відреагував.

Отже. Віталій Колесников, обвинувачений у хабарництві в Україні, скористався можливістю втекти від судочинства у Російську Федерацію, отримав «паспорт» угруповання «ЛНР» та зареєстрував у Москві компанію. Цей бізнес після повномасштабного вторгнення «розрісся» на непідконтрольній Україні частині Донецької області. Віталій Колесников перебуває у розшуку МВС України за підозрою у хабарництві. Тепер, можливо, до цього обвинувачення додасться ще декілька. А можливо – і міжнародні санкції.