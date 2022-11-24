Росія відкрила реєстри окупованих територій: на посади призначають чиновників із Росії – «Схеми»

Федеральна податкова служба Російської Федерації почала вносити у реєстр юридичних осіб так звані державні та приватні структури, які були зареєстровані на окупованих територіях України за законами РФ. Керівниками новоутворених органів часто призначають чиновників, прокурорів і податківців із російських регіонів. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

Журналісти встановили, що наприкінці жовтня у російському реєстрі юридичних осіб Федеральної податкової служби з’явилися відомості з окупованих Росією територій: угруповань «ДНР», «ЛНР», частини Запорізької та Херсонської областей.

Журналісти «Схем» відзначають, що на керівні посади окупаційних структур часто призначають російських чиновників.

Наприклад, окупаційне Управління федеральної служби судових приставів Херсонської області очолив росіянин Андрій Олександрович Тагаєв. Одночасно він є керівником Управління федеральної служби судових приставів в Ульяновській області.

Чинного заступника прокурора Кіровської області, старшого радника юстиції Андрія Юрійовича Петрова призначили тимчасовим виконувачем обов’язків так званого прокурора Херсонської області.

Юдін Олександр Вікторович – керівник УФССП Росії у Астраханській області – 28 жовтня 2022 року «очолив» і так зване «УФССП Росії в Донецькій народній республіці».

Так звану прокуратуру угруповання «ЛНР» «очолив» чинний заступник прокурора Республіки Дагестан Глеб Леонідович Михайлов.

Головним так званим судовим приставом у окупованій частині Запорізької області став Мосєєнков Олександр Володимирович, одночасно він керує Управлінням Федеральної служби судових приставів у Севастополі в окупованому Криму.

Також у російський реєстр внесли відомості про так звані державні структури та їхніх очільників, які до псевдоприєднання до Росії діяли в ОРДЛО. Однак тепер ці структури напряму підконтрольні російським державним органам.

Наприкінці вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ частково окупованих регіонів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Вже на початку жовтня Федеральна податкова служба Росії повідомила, що відкриває на окупованих територіях свої так звані податкові управління.

Україна, держави Заходу і багато інших країн світу не визнають анексію і, як і раніше, вважають ці терени суверенною територією України.