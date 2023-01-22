У НАБУ і САП повідомили подробиці справи затриманого заступника міністра

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомили, що їхні співробітники викрили і припинили діяльність організованого злочинного угруповання з розкрадання бюджетних коштів, і до складу цього ОЗУ входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Детективи затримали його під час отримання 400 тисяч доларів неправомірної вигоди. Ці кошти заступник міністра одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами», – повідомили у НАБУ 22 січня.

У САП додали, що заступника міністра й інших осіб затримали, «вирішується питання повідомлення про підозру та, відповідно, обрання запобіжного заходу».

«Влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн, зокрема й для закупівлі обладнання і техніки, щоб забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період через ситуацію, що склалась внаслідок руйнування об’єктів критичної інфраструктури. Як встановило слідство, низка посадових осіб центральних і регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів. Для цього – вступили у змову з групою посередників і забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю з наперед визначеними суб’єктами підприємницької діяльності. Ті, як з’ясувало слідство, мали за це передати держслужбовцям вищезазначену суму як «винагороду», – повідомили в НАБУ.

Там додали, що під час проведення обшуків в офісі підприємців було виявлено і вилучено 920 тисяч гривень і 38,7 тисяч доларів. Вночі затримали одного з учасників ОЗУ, який намагався перетнути державний кордон та виїхати з України, додали в НАБУ.

У САП зауважили, що викриття злочинної організації відбулося завдяки оперативному проникненню детективів до її складу.

За даними правоохоронців, наразі слідчі дії тривають.

Напередодні в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури повідомили, що НАБУ затримало заступника міністра Василя Лозинського, але подробиць справи не уточнювало.

У відомстві додали, що Василь Лозинський буде звільнений із посади.