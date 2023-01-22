Закупівля харчів для військових: Міноборони заявило, що готує звернення в СБУ

Міністерство оборони України заявило, що готує матеріали в Службу безпеки для проведення розслідування щодо «поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоду інтересам оборони в особливий період». Про це в Міноборони повідомили 22 січня, реагуючи на повідомлення в ЗМІ про закупівлю продуктів для українських військових за завищеною ціною.

«Пріоритетом Міністерства оборони України була і залишається організація якісного й безперебійного харчування військовослужбовців, в тому числі – у зоні ведення бойових дій. Для цього Міністерством у встановленому законом порядку здійснюється закупівля відповідних послуг. Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій і вводять в оману», – йдеться в повідомленні.

«Міністр оборони Олексій Резніков вчора особисто звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони й розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР», – додали в МОУ.

У міністерстві зауважили, що сповідують «принцип нульової толерантності до корупції», і наголосили, що з приводу епізодів, «які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру подання інформації», проводиться службова перевірка.

«Стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування так само буде проведено внутрішню перевірку. У випадку виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність, згідно з законом», – йдеться в заяві.

Напередодні заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла повідомила, що комітет викликає на засідання керівництво Міністерства оборони у зв’язку зі скандалом із закупівлями продуктів для українських військових. За її словами, засідання має відбутися у закритому режимі найближчим часом.

Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва.

Журналісти написали про це, маючи копію угоди вартістю понад 13 мільярдів гривень. Документ схвалений Міністерством оборони 23 грудня 2022 року і передбачає послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Видання порівняло ціни з угоди з цінами в мережі «Сільпо» в спальному районі Києва. Зокрема, яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Також більш як удвічі переоцінена картопля – 22 гривні за кілограм (порівняно з 8–9 гривнями в «Сільпо»). Куряче стегно для військових оцінене в 120 гривень за кілограм, магазинна ціна – 80 гривень.

Zn.ua вказує, що Міністерство оборони проігнорувало запит із пропозицією прокоментувати ці відомості.

Контракт на суму понад 13 мільярдів гривень оборонне відомство уклало з товариством з обмеженою відповідальністю «Актив компані». Ця фірма має статутний капітал у сумі тисяча гривень. У 2021 році податкова служба анулювала у «Актив компані» свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій.

Грудневу угоду з «Актив компані» від імені міністерства підписав директор департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький.