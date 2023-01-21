Міністерство оборони закуповує харчі для військових за завищеними цінами – Zn.ua

Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, стверджує видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Журналісти пишуть про це, маючи копію угоди вартістю понад 13 мільярдів гривень. Документ схвалений Міністерством оборони 23 грудня 2022 року і передбачає послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Видання порівняло ціни з угоди з цінами в мережі «Сільпо» в спальному районі Києва. Яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Також більш як удвічі переоцінена картопля – 22 гривні за кілограм (порівняно з 8–9 гривнями в «Сільпо»). Куряче стегно для військових оцінене в 120 гривень за кілограм, магазинна ціна – 80 гривень.

Zn.ua вказує, що Міністерство оборони проігнорувало запит із пропозицією прокоментувати ці відомості.

Контракт на суму понад 13 мільярдів гривень оборонне відомство уклало з товариством з обмеженою відповідальністю «Актив компані». Ця фірма має статутний капітал у сумі тисяча гривень. У 2021 році податкова служба анулювала у «Актив компані» свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій.

Грудневу угоду з «Актив компані» від імені міністерства підписав директор департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький.