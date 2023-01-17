У Міненерго вітають початок роботи місій МАГАТЕ на всіх українських АЕС

У Міністерстві енергетики України вітають початок роботи місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на всіх українських АЕС.

«Ми вітаємо початок роботи місій МАГАТЕ та на інших чотирьох атомних станціях України. Безпосередня присутність представників міжнародного агентства на всіх українських АЕС дозволить оцінити зсередини усю небезпеку і загрози ядерній та радіаційній безпеці, що несуть собою військові дії росії», – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він нагадав, що РФ понад три місяці веде прицільні обстріли енергетичних об’єктів України. Під час одного з них сталася системна аварія, в результаті якої всі атомні електростанції України були одночасно знеструмлені.

«Через російські обстріли чотири атомні станції одночасно працювали на резервному живленні від дизель-генераторів. І в цей час продовжували летіти російські ракети, кожна з яких могла в них влучити і призвести до непередбачуваних наслідків. Ми маємо припинити цей ядерний тероризм Росії», – сказав Галущенко.

Напередодні стало відомо, що МАГАТЕ розширює свою місію в Україні, щоб запобігти виникненню ядерної аварії, заявив гендиректор організації Рафаель Ґроссі.

«МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час конфлікту, що триває. Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємо роботу на всіх АЕС країни, щоб надавати допомогу у гарантуванні ядерної безпеки», – зазначив Ґроссі.

Раніше анонсувалося, що Рафаель Ґроссі цього тижня має відвідати Україну.

У грудні минулого року голова МАГАТЕ приїжджав до Росії, де обговорювалося створення захисної зони для Запорізької АЕС. Після цієї поїздки у МАГАТЕ повідомили, що консультації з обома сторонами будуть продовжені найближчим часом.

За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.