Директор МАГАТЕ Ґроссі наступного тижня відвідає Україну

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі наступного тижня відвідає Україну, щоб «забезпечити безперервну присутність експертів з ядерної безпеки та захисту на всіх об’єктах ядерної енергетики країни».



Як повідомляє пресслужба організації, Ґроссі відвідає Південно-Українську та Рівненську атомні електростанції (АЕС), а також Чорнобильський майданчик для запуску місій у складі двох експертів МАГАТЕ на кожному з об’єктів. МАГАТЕ вже має постійну присутність до чотирьох експертів на найбільшій в Україні АЕС, Запорізькій АЕС, а група з двох осіб також буде розміщена на Хмельницькій АЕС найближчими днями.



«Оскільки ця трагічна війна вступає в другий рік, ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб запобігти небезпеці серйозної ядерної аварії, яка спричинить ще більше страждань і руйнувань для народу України та за її межами», – сказав директор МАГАТЕ.



За його словами, незабаром МАГАТЕ буде постійно присутнє на всіх об’єктах атомної енергетики України, включно з Чорнобильським.



«Наші експерти з ядерної безпеки будуть стежити за ситуацією на станціях, оцінювати їхнє обладнання та інші потреби, надавати технічну підтримку та консультації та повідомляти про свої висновки в штаб-квартиру МАГАТЕ», – пояснив він.

Також Ґроссі наступного тижня зустрінеться з українськими високопосадовцями у Києві щодо його пропозиції створити захисну зону навколо Запорізької АЕС.



«Я сповнений рішучості зробити так необхідну захисну зону реальністю якнайшвидше. Мої консультації з Україною та Росією прогресують, хоча й не так швидко, як мали б. Я все ще сподіваюся, що ми зможемо домовитися та запровадити цю зону найближчим часом», – сказав він.

У грудні голова МАГАТЕ приїжджав до Росії, де, як повідомляється, обговорювалося створення захисної зони для Запорізької АЕС. Після цієї поїздки у МАГАТЕ повідомили, що консультації з обома сторонами будуть продовжені найближчим часом.

За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.